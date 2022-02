Eishockey

vor 33 Min.

Schrecksekunde für den ESV Kaufbeuren

Plus Im Spiel gegen den EHC Freiburg droht der nächste Torhüter beim ESV Kaufbeuren auszufallen. Doch Dieter Geidl steht wieder auf. das macht dem Team offenbar Mut.

Kaum hatte die DEL2-Partie zwischen dem ESV Kaufbeuren und dem EHC Freiburg am Dienstagabend begonnen, da hielten die rund 850 ESVK-Fans im Stadion den Atem an: Auf dem Eis lag nämlich Dieter Geidl und musste nach einem Zusammenprall mit einem Freiburger behandelt werden. Business as usual im Eishockey, wäre Geidl nicht Torwart Nummer drei des ESVK.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen