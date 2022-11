"Schritt für Schritt" - wie Marko Raita den ESV Kaufbeuren in ein Spitzenteam verwandelt

Plus Der ESV Kaufbeuren steht an der Tabellenspitze der DEL2. Wieso Trainer Marko Raita von der Form seiner Mannschaft nicht überrascht ist und wie er die Deutschland-Cup-Pause nutzt.

Der ESV Kaufbeuren steht nach einem Drittel der Hauptrunde auf dem ersten Platz in der DEL2-Tabelle. Hand aufs Herz, Herr Raita: Hatten Sie mit mehr Schwierigkeiten in der Anfangsphase der Saison gerechnet?