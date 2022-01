Eishockey

vor 51 Min.

Seit 100 Tagen im Amt: ESVK-Trainer Tuomie zieht Bilanz

Plus Seit 100 Tagen ist Tray Tuomie Trainer des ESV Kaufbeuren. Wie der US-Amerikaner über Neuzugänge denkt und was er rückblickend anders machen würde.

Von Manuel Weis und Tobias Giegerich

Zwei Overtime-Siege gegen Bad Tölz und Kassel, dazu das 5:1 in Bayreuth am Dienstagabend. Zuvor gab es neun Niederlagen in Serie. Welche Gedanken gingen Ihnen auf der Heimfahrt aus Bayreuth durch den Kopf, Herr Tuomie?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

