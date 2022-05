So bereitet sich Marko Raita auf seine Aufgabe als Trainer des ESV Kaufbeuren vor

Der Finne Marko Raita hat einen Plan für seine Karriere. In der kommenden Saison coacht er den ESV Kaufbeuren. Zuvor steht in Finnland noch ein freudiges Ereignis an.

Für einen Eishockeytrainer ist es immer gut, eine clevere Strategie zu haben. Auf dem Eis, in der Kabine, aber auch im Leben. Die Lebensstrategie von Marko Raita hat den im finnischen Hämeenlinna geborenen 42-Jährigen konsequent nach oben geführt. Verbrachte Raita seine aktive Karriere als Spieler fast ausnahmslos im Heimatland, wagte er nach drei Jahren als Chefcoach im Nachwuchs seines Heimatklubs schließlich den Schritt nach Deutschland. Im Sommer 2018 schloss er sich den Löwen Frankfurt in der DEL 2 an, arbeitete dort drei Jahre, ehe er vor einem Jahr Cheftrainer beim EV Füssen wurde. Nun folgt der nächste Schritt: Headcoach in der zweiten Liga beim ESVK.

Herzlich sei er empfangen worden, erzählt er im „Heiligtum“ der Joker, direkt in der Kabine. An den ESVK hat Raita nicht nur gute Erinnerungen. In der Saison 2018/19, damals noch mit Andreas Brockmann als Coach, bereiteten die Kaufbeurer dem Frankfurter Co-Trainer Raita einige Falten auf der Stirn.

Als Co-Trainer der Frankfurter Löwen war Raita bereits in Kaufbeuren zu Gast

Drei Mal habe er gegen Kaufbeuren in dieser Saison verloren. „Ich erinnere mich daran, wie wir nach Kaufbeuren gefahren sind und immer wussten, wie hart die Spiele gegen diese so aktiven Joker werden würden. Ich will da nicht aus der Ferne urteilen. Aber nach jener Saison muss irgendetwas passiert sein, denn die Kaufbeurer, die ich damals kennengelernt habe, gab es nicht mehr.“ Doch genau zu den Attributen, die den ESVK 18/19 so stark machten, will Raita zurück.

Kaufbeuren hatte in diesem Frühjahr, als klar war, dass man mit Tray Tuomie nicht weitermacht, einen Trainer gesucht, der für genau diesen aktiven Power-Eishockey-Stil steht. Und Raita aus Füssen an die Wertach gelotst. „Es war ein toughes Jahr, in dem es einige wenige, aber große Probleme gab“, sagt der 42-Jährige über sein Jahr beim Altmeister in der Oberliga Süd. „Ich wusste, dass wir Underdogs sein werden – das war mir klar, als ich den Vertrag dort unterschrieben habe. Dann gab es Verletzungen, wir haben einen Importspieler verloren. Schön war: Innerhalb der Mannschaft sind wir immer stark geblieben. Ich bin total happy, dass wir uns als Team nie verloren haben.“

Raita habe sich in der Oberliga enorm weiterentwickelt

Enorm weiterentwickelt als Coach habe er sich in dem Jahr in der Oberliga, meint er. „Ich musste mich an viele Dinge erinnern, die auch schon zu tun waren, als ich in Finnland noch im Nachwuchs als Head Coach gearbeitet habe.“

Kaufbeuren sieht er als nächste Chance in seiner noch eher jungen Trainer-Karriere. Doch hat er auch direkt das Zeug zum DEL 2-Headcoach? „Ich sehe nicht das Risiko, sondern die Möglichkeit und habe Vertrauen in mich. Wenn man als Trainer morgens aufwacht und Angst hat, dann kann man diesen Job nicht machen, weil die Jungs in der Kabine das auch merken würden“, meint Raita, der nur Gutes über seine neue Liga zu berichten weiß. Seit Jahren verfolgt er die DEL 2 intensiv. Als er noch in Finnland arbeitete und teils als Scout aktiv war, liefen DEL 2-Spiele auf seinem Computer.

„Von damals bis heute ist der Entwicklungsschritt der Qualität dieser Liga unglaublich groß. Ich weiß gar nicht, warum. Diese Liga ist so stark geworden. Mehr Struktur, mehr Taktik, mehr Professionalität“, berichtet Raita, der den Ruf hat, besonders gerne mit jungen Akteuren zu arbeiten.

Raita arbeitet gerne mit jungen Spielern

„In Finnland habe ich Spielern geholfen, in die Top-Ligen in Europa, sogar in die NHL, zu kommen. In Frankfurt hatten wir einst eine ähnliche Situation wie in Kaufbeuren, auch dort haben wir junge Spieler entwickelt. In Füssen haben einige junge Spieler den nächsten Schritt geschafft“, sagt Raita. „Der Lohn der Arbeit ist dann, wenn man nach einigen Jahren sieht, dass die jungen Spieler den nächsten Schritt gehen und in eine Top-Liga wechseln – wie Philipp Krauß.“ Mit jungen Spielern wird Raita auch in der anstehenden Saison beim ESVK arbeiten. Allein fünf sogenannte Fördervertragsakteure stehen im Kader, von der Liga verpflichtend sind zwei.

Bevor er sie zu Top-Spielern formen will, stehen erst einmal die im Eishockey ruhigeren Sommermonate an. Ein Sommer, den der Vater von zwei in Finnland lebenden Kindern (zehn und elf Jahre alt) auch nutzen will, um seine Lebensgefährtin Sanna zu heiraten. So wird er einige Zeit in einem für die Finnen so typischen Sommerhaus verbringen; mittendrin im Nirgendwo, dort wo selbst das nächste kleine Dorf noch weit entfernt ist. „Der nächste Nachbar wohnt um die zwei Kilometer weit weg“, beschreibt Raita die Lage. „Ich mag es, im Sommer da zu sein, weil sonst niemand da ist“, erzählt er lachend. Schwimmen im See, saunieren, entspannen – all das wird zum Sommerprogramm des neuen ESVK-Trainers gehören. Auch eine gute Strategie.