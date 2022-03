Eishockey

vor 18 Min.

"Spitzenspiel" für die Wörishofer Wölfe

Der eV Bad Wörishofen (dunkle Trikots) will in Bad Aibling punkten.

Plus Der EV Bad Wörishofen ist am Freitag in Bad Aibling zu Gast - beim Tabellenführer der Abstiegsrunde.

Von Axel Schmidt

Noch zwei Spiele, dann ist die Abstiegsrunde der Landesliga-Gruppe 2 für den EV Bad Wörishofen beendet. Geht der Lauf der Wölfe weiter, dann steht am Ende der sichere Klassenerhalt. Zum vorletzten Spiel der Saison reisen die Wörishofer am Freitag (Spielbeginn: 19.45 Uhr) zum EHC Bad Aibling.

