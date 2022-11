Torspektakel in Türkheim, Tristesse in Bad Wörishofen

Plus Der ESV Türkheim zeigt gegen die SG Maustadt/Memmingen 1b seine Offensivqualitäten. Doch die Gäste halten dagegen, was ein torreiches Mitteldrittel beweist.

Teil eins der „Operation Tabellenführung“ haben die Türkheimer Celtics am Freitagabend erledigt. Im Heimspiel der Eishockey-Bezirksliga West gegen die SG Maustadt/Memmingen 1b gelang den Türkheimern ein 8:3-Erfolg.