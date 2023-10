Türkheim und Bad Wörishofen starten gemeinsam in die neue Eiszeit

Am Wochenende startet die Eishockey-Bezirksligasaison. In der Gruppe West werden der ESV Türkheim und der EV Bad Wörishofen antreten. Die einen mit einem sanierten Stadion, die anderen mit zehn Neuzugängen.

Es geht wieder los: Am Freitag startet die Eishockey-Bezirksliga in die neue Saison – mit dem ESV Türkheim und dem EV Bad Wörishofen. Während man in Türkheim in den Sommermonaten gewaltige Anstrengungen in die Sanierung des Eisstadions gesteckt hat, waren die Wörishofer Wölfe in Sachen Neuverpflichtungen äußerst erfolgreich. Beide Mannschaften eint ein gemeinsames Ziel: Sie wollen in die Play-offs.

Als der ESV Türkheim am vergangenen Sonntag sein aufwendig saniertes Eisstadion offiziell einweihte, zeigte sich nicht nur, dass der Verein eine stattliche Größe hat, sondern dass er auch ein großer Anziehungspunkt der Marktgemeinde ist. Das spiegelt sich seit Jahren auch in der Zusammenstellung der ersten Mannschaft wider: Bis auf wenige Ausnahmen haben die Spieler alle schon im Kinder- und Jugendalter das Trikot des ESV Türkheim getragen.

Die Türkheimer Celtics wollen den Zuschauern etwas bieten

Das verbindet, das sorgt für Identifikation mit den Zuschauern. Wenn dann noch der sportliche Erfolg dazu kommt – und als solchen kann man das Erreichen der Play-offs in der vergangenen Spielzeit durchaus bezeichnen –, dann ist das Sieben-Schwaben-Eisstadion in den Wintermonaten ein Zuschauermagnet. So soll es auch in dieser Spielzeit wieder werden. „Wir wollen den Leuten etwas bieten“, sagt Türkheims Trainer Michael Fischer. Seit 2019 steht er an der Bande der „Celtics“, an seiner Seite Co-Trainer Felix Furtner.

Türkheims Trainer Michael Fischer. Foto: Andreas Lenuweit

Dass die neue Eisfläche über das kanadische Maß verfügt, also kleiner ist als alle anderen, sieht Fischer als Vorteil. „Wir trainieren ja darauf, die Gegner werden wohl erst einmal überrascht sein, wie wenig Zeit ihnen in den Zonen bleibt. Da werden wir handlungsschneller sein.“ Möglicherweise kann dies den einen oder anderen Punkt mehr für das große Ziel, den erneuten Einzug in die Play-offs, generieren.

In der vergangenen Spielzeit musste sich der ESV Türkheim im Viertelfinale dem DEC Inzell knapp geschlagen geben. „Wir waren jetzt zweimal im Viertelfinale und wollen nun den nächsten Schritt machen“, sagt Fischer selbstbewusst. Zuletzt sei man auch an einer gewissen Portion Unerfahrenheit gescheitert.

Die Vorbereitung des ESV Türkheim war "knackig"

Die Vorbereitung auf die neue Saison – unter anderem mit einem Trainingslager und Testspiel eben in Inzell – ist aus seiner Sicht jedenfalls gut verlaufen. „Mit der Vorbereitung bin ich zufrieden. Sie war kurz, aber intensiv. Am Ende hatten wir in zwei Wochen elf Einheiten“, so Fischer. „Das war knackig, das haben die Jungs gespürt.“

Die Neuzugänge, Torhüter Patrick Zibrowius und die beiden Abwehrspieler Andrej Nothdurft und Maximilian Schorer, haben sich seiner Meinung nach gut integriert. Die Mannschaft hat sich weiter verbessert. Entsprechend voller Vorfreude sehen sie in Türkheim dem ersten Heimspiel der Saison entgegen: Am Sonntag, 22. Oktober, kommt mit dem EC Oberstdorf ein noch unbekannter Gegner nach Türkheim. In den vergangenen Spielzeiten waren die Oberstdorfer nicht im Spielbetrieb gemeldet. „Es ist eine Überraschungsmannschaft“, sagt Fischer. „Es scheint eine junge Mannschaft zu sein, punktuell ergänzt mit Spielern aus Sonthofen.“

Eine böse Überraschung soll es aber nicht werden für den ESV Türkheim. „Aktuell grassiert zwar die Grippewelle bei uns, aber wir werden am Sonntag schon eine schlagkräftige Truppe aufs Eis bringen“, so Fischer. Eine, die dann die ersten Punkte holt. Denn Ausrutscher werden in dieser Spielzeit von der Konkurrenz wohl nicht verziehen. „Ich denke, dass Königsbrunn vorne mitspielen wird, auch Bad Bayersoien und Kempten sind nicht zu unterschätzen. Und natürlich der EV Bad Wörishofen. Der hat sich sehr gut verstärkt“, sagt Fischer.

Der EV Bad Wörishofen hat zehn neue Spieler geholt

Gemessen an der Vorbereitung kann es für den EV Bad Wörishofen in der Bezirksliga nur ein Ziel geben: die Teilnahme an den Play-offs. Das Jahr des Übergangs und der Akklimatisierung an die Bezirksliga nach dem Landesligaabstieg 2022 ist vorbei. In der Vorbereitung absolvierten die Wölfe drei Spiele, gewannen alle drei deutlich (8:0 gegen ESV Buchloe 1b, 12:2 gegen HC Maustadt, 11:1 gegen ESV Buchloe 1b). Nun gilt es für Trainer Dominic Weis und sein Team, dies in der Liga zu bestätigen.

EVW-Trainer Dominic Weis. Foto: Andreas Lenuweit

Die Mannschaft hat sich im Gegensatz zur Vorsaison gewaltig verändert. Nicht weniger als zehn Neuzugänge präsentieren die Wölfe zum Saisonstart. Prominentester – und gar nicht mal so unbekannter – Neuzugang ist Michal Telesz. Der tschechische Kontingentspieler war bereits von 2016 bis 2018 sowie in der Saison 2021/22 für den EV Bad Wörishofen aktiv. Zuletzt spielte der 31-Jährige beim ESV Burgau in der Landesliga. Ebenfalls auf einer Kontingentstelle spielt der Tscheche Michael Schejbal. Er kam vom tschechischen Viertligisten HC Boskovice in die Kneippstadt. „Er lernt schon fleißig deutsch und hat sich, wie die anderen Neuzugänge auch, bereits bestens integriert“, sagt EVW-Trainer Dominic Weis.

Bei den Wörishofer Wölfen steht eine Frau im Tor

Mit Leo Schurr kehrt ein Eigengewächs zurück, Schurr hatte zuletzt beim ESV Kaufbeuren in der DNL gespielt. Zwischen den Pfosten steht in der neuen Saison bei den Wölfen mit Laura Egger hin und wieder eine Frau. Sie kam vom HC Landsberg zurück nach Bad Wörishofen. Ihren ersten Einsatz hatte sie im ersten Testspiel gegen den ESV Buchloe 1b. „Mit ihrem Shut-out hat sie sich nicht gerade unbeliebt gemacht“, sagt Weis anerkennend. „Sie macht eine gute Figur im Tor. Sie kennt ja auch einige Spieler von früher und hat deswegen keine Eingewöhnungsprobleme“, so Weis. „Sie wird zu ihren Spielen kommen und ist nicht als reine Back-up-Lösung gedacht“, sagt er.

Mit der Saisonvorbereitung war Weis sehr zufrieden – und damit meint er nicht nur die Ergebnisse in den Testspielen. Ihm sei wichtiger, dass die Mannschaft nun breiter aufgestellt ist. „Wir haben einen guten Mix gefunden. Auf der einen Seite die jungen Spieler, die anschieben, und auf der anderen Seite die älteren und erfahrenen Spieler, die das spielerische Niveau haben. Mit dieser Quantität haben wir ganz andere Voraussetzungen, als im letzten Jahr“, sagt Weis und erinnert an den sportlichen Einbruch zur Mitte der Saison. Der soll diesmal vermieden werden, dafür sei der Grundstein im Sommer gelegt worden. „Die Saisonvorbereitung war gerade für meine jungen Spieler wichtig, um das notwendige Selbstvertrauen für die Punkterunde zu sammeln. Wir wollen in die Play-offs kommen.“

Zum ersten Heimspiel kommt gleich ein Hochkaräter nach Bad Wörishofen

Als größte Konkurrenten um einen der beiden Play-off-Plätze sieht Weis den ESV Türkheim, EV Königsbrunn und die SG Bad Bayersoien/Peiting an. Letztgenannte Mannschaft ist am Freitag (20 Uhr) der erste Gegner, wenn die Wölfe mit einem Heimspiel die Saison eröffnen. „Die Mannschaft hat fokussiert auf den Saisonstart hingearbeitet. Wir wollen am Freitag die ersten drei Punkte einsammeln“, sagt Weis.

Die Oberbayern werden zum echten Gradmesser, denn in den Reihen der Spielgemeinschaft sind einige Spieler mit Bayernliga- und sogar Oberligaerfahrung zu finden. Bereits am Sonntag (18.30 Uhr) folgt das nächste Spiel, hier geht es nach Memmingen zum HC Maustadt. In der Vorbereitung konnten die Wölfe gegen die Memminger einen ungefährdeten 12:2-Sieg landen.

Dem Wölfe-Trainer stehen für das erste Wochenende bis auf den langzeitverletzten Markus Güssbacher sämtliche Spieler zur Verfügung, Weis hat also die Qual der Wahl, wer es in den 20-Mann-Spieltagskader schafft.





Das ist der ESV Türkheim ("Celtics") in der neuen Saison:

Tor Maximilian Bley, Michael Bernthaler, Patrick Zibrowius

Verteidigung Maximilian Schorer, Florian Zacher, Friedrich Keller, Sascha Volger, Felix Ambos, Andrej Nothdurft, Michael Urbanek, Bastian Hitzelberger

Sturm Andreas Pross, Maximilian Sams, Matthias Wexel, Darius Sirch, Lucas Lerchner, Christoph Vogel, Julian Moser, Fabian Guggemos, Moritz Hanslbauer, Markus Kerber, Marco Fichtl, Jonas Müller, Jakob Bottner, Maximilian Döring, Joel Sirch

Trainer Michael Fischer

Co-Trainer Felix Furtner

Neuzugänge Patrick Zibrowius, Andrej Nothdurft, Maximilian Schorer

Saisonziel Play-offs

Heimspiele 23/24

22.10. ESVT – EC Oberstdorf

29.20. ESVT – HC Maustadt

17.11. ESVT – EV Königsbrunn

8.12. ESVT – EV Bad Wörishofen

17.12. ESVT – EA Schongau 1b

26.12. ESVT – SG Senden/Ulm

7.1. ESVT – ESV Kempten 1b

21.1. ESVT – SG Bad Bayersoien

16.2. ESVT – ESV Buchloe 1b





Das ist der EV Bad Wörishofen ("Wölfe") in der neuen Saison:

Tor Ercan Kumru, Laura Egger, Andreas Nick, Marcel Paul

Verteidigung Moritz Egger, Simon Steiner, Anton Hanke, Kilian Weidinger, Jos Busch, Erik Schönberger, Andreas Walther, Matthias Höldrich, Philipp Gejerhos, Simon Hassmann

Sturm Franz Schmidt, Gianluca Barnes, Leonard Gutsche, Christoph Heckelsmüller, Tobias Förg, Michael Schejbal, Markus Güssbacher, Ferdinand Hibler, Alexander Schönberger, Patrick Münch, Noah Gaisser, Michal Telesz, Rudolf Herdt, Leo Schurr, Dennis Muhr, Fabian Staib

Trainer Dominic Weis

Neuzugänge Laura Egger, Matthias Höldrich, Philipp Gejerhos, Leonard Gutsche, Michael Schejbal, Ferdinand Hibler, Michal Telesz, Rudolf Herdt, Leo Schurr, Dennis Muhr

Saisonziel Play-offs

Heimspiele 23/24

20.10. EVW – SG Bad Bayersoien

27.10. EVW – EC Oberstdorf

10.11. EVW – SG Senden/Ulm

26.11. EVW – EV Königsbrunn

1.12. EVW – EA Schongau 1b

15.12. EVW – ESC Kempten 1b

5.1. EVW – ESV Buchloe 1b

26.1. EVW – ESV Türkheim

16.2. EVW – HC Maustadt