Türkheimer Celtics erwartet ein schweres Auswärtsspiel

ESV Türkheim will in Peiting die ersten Punkte einfahren. Doch die Gastgeber haben vergangene Woche einen zweistelligen Heimsieg gefeiert.

Zum ersten Auswärtsspiel treten die Türkheimer Celtics am Sonntag um 18 Uhr bei der SG Bad Bayersoien/Peiting 1b an. Nach der 1:6-Schlappe gegen die Mammuts aus Schongau will das Team von Trainer Michael Fischer und Co-Trainer Felix Furtner nun die ersten drei Punkte der Saison einfahren.

Leicht wird dieses Unterfangen nicht. Die Spielgemeinschaft, trainiert von Spielertrainer Timmo Weindl, setzt sich zusammen aus erfahrenen Spielern, die einen Großteil ihrer Karriere in höherklassigen Ligen verbracht haben, allen voran beim Oberligisten EC Peiting, und aus jungen Spielern, die in Peiting ihre Ausbildung genossen haben. In ihrem ersten Saisonspiel schickten die Oberbayern den EC Senden mit 10:0 nach Hause.

Türkheims Trainer stehen fast alle Spieler zur Verfügung

Im Türkheimer Lager ist der Frust von der ersten Saisonniederlage verschwunden, die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Bis auf den gesperrten Maximilian Döring sind alle Türkheimer fit und einsatzbereit.

„Bad Bayersoien wird ein unangenehmer und spielstarker Gegner für uns werden“, sagt Co-Trainer Furtner. „Wir müssen das letzte Spiel gegen Schongau aus den Köpfen bekommen. Wenn wir es schaffen, die Fehler im Spielaufbau zu verringern, Disziplin auf dem Eis zeigen und die Torchancen nutzen, ist es durchaus möglich, diesen Gegner zu schlagen und mit den ersten drei Punkten der Saison wieder zurück nach Türkheim zu kommen.“

Fans, die die Mannschaft begleiten wollen, haben die Möglichkeit, mit dem Bus nach Peiting mitzufahren (Anmeldung unter Telefon 0173/2347279). Abfahrt ist um 15.30 Uhr am Sieben-Schwaben-Stadion in Türkheim. (mz)

