Eishockey

20:00 Uhr

Türkheimer Celtics gehen erhobenen Hauptes in die Spielpause

Der ESV Türkheim hat sein primäres Saisonziel erreicht und nahm an den Play-offs der Eishockey-Bezirksliga teil. Nach dem unglücklichen Aus gegen den DEC Inzell ist die Saison für die Türkheimer nun beendet.

Plus Der ESV Türkheim muss dem DEC Inzell in den Play-offs den Vortritt lassen. Mit dem Saisonverlauf ist man bei den Celtics trotzdem zufrieden.

Von Axel Schmidt

Am Ende hat es nicht ganz gereicht: Der ESV Türkheim musste am Freitagabend in Inzell den Traum vom Play-off-Halbfinale begraben. Im entscheidenden dritten Spiel der Viertelfinal-Serie unterlagen die Celtics dem DEC Inzell mit 2:5und schieden damit aus. Trotzdem ist man im Verein stolz auf das Erreichte.

