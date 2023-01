Türkheimer Celtics gewinnen auch in Bad Wörishofen

Plus Auch das zweite Bezirksliga-Derby binnen zwölf Tagen gewinnt der Tabellenführer aus Türkheim. Allerdings ist der Sieg gegen den EV Bad Wörishofen teuer erkauft.

So voll war das Eisstadion in Bad Wörishofen schon lange nicht mehr: Über 320 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten das zweite Derby binnen zwölf Tagen zwischen den Eishockey-Bezirksligisten EV Bad Wörishofen und ESV Türkheim sehen. Ein beträchtlicher Teil der Fans kam aus Türkheim und hoffte auf den zweiten Derbysieg.