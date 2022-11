Türkheimer Celtics sind doppelt im Einsatz

Der ESV Türkheim gastiert am Freitag in Kempten, am Sonntag kommt der Meisterfavorit. Doch der musste das Unterallgäu schon einmal mit leeren Händen verlassen.

Gleich doppelt im Einsatz sind die Türkheimer Celtics am Wochenende in der Eishockey-Bezirksliga. Dem Auswärtsspiel am Freitag (19.30 Uhr) in Kempten folgt am Sonntag (16.30 Uhr) das Heimspiel gegen den Liganeuling EV Ravensburg.

Gegen den ESC Kempten 1b um den erfahrenen Kapitän Tobias Pichler (rund 300 Landesligaspiele) wollen die Türkheimer die nächsten Punkte holen. Allerdings erwies sich Kempten in den vergangenen Spielzeiten als unangenehmer Gegner, der dem ESVT schon das eine oder andere Mal ein Bein stellen konnte. Zum Spiel in Kempten setzt der ESV Türkheim wieder einen Bus ein. Fans, die mitfahren wollen, können sich unter der Telefonnummer 0173/2347279 dafür anmelden.

Ravensburg führt die Tabelle an

Am Sonntag kommt Liganeuling und Meisterschaftskandidat EV Ravensburg nach Türkheim. Trainiert wird das Team von Martin Masak. Er stand schon von 2016 bis 2020 an der Bande bei den Ravensburgern und formte eine Mannschaft, die vor dem freiwilligen Wechsel in den bayerischen Ligabetrieb beständig die Play-offs der Regionalliga Südwest erreichte. Das Ziel der Oberschwaben ist deswegen auch klar umrissen: Es soll der direkte Aufstieg in die Landesliga her – und die Ergebnisse lassen dies bislang auch vermuten: Nach vier Spielen führen die Ravensburger die Tabelle der Bezirksliga West mit neun Punkten an.

Für Türkheims Paul Bohlmann wird dieses Spiel ein ganz besonderes werden. Er wechselte vor der Saison von Ravensburg nach Türkheim und kennt den Großteil der Gästemannschaft gut. Zurück im Kader der Türkheimer sind wieder Maximilian Döring, der seine Sperre abgesessen hat, sowie Joel Sirch, der nach kurzer Verletzungspause diese Woche wieder ins Training einsteigen konnte.

Türkheims Kapitän setzt auf Disziplin, Laufbereitschaft und Leidenschaft

„Unseren Freitagsgegner dürfen wir nicht unterschätzen. Wir wissen, wie ungemütlich es ist gegen Kempten zu spielen. Am Sonntag kommt mit Ravensburg wieder ein neuer Gegner, den wir noch nicht kennen und ist daher schwer einzuordnen“, sagt Kapitän Sascha Volger. „Wenn wir mit der gleichen Disziplin, Laufbereitschaft und Leidenschaft wie letzten Sonntag in die zwei Spiele gehen, bin ich mir sicher, dass wir die nächsten Punkte einfahren werden.“

Beim Heimspiel am Sonntag gegen Ravensburg ist auch in der ersten Drittelpause für Unterhaltung gesorgt: Die Bambini der Celtics zeigen ihr Können auf den Schlittschuhen und am Schläger. (axe)