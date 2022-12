Türkheimer Celtics verteidigen die Tabellenführung in der Bezirksliga

Es dauert etwas, bis der ESV Türkheim gegen den ESV Buchloe 1b auf Touren kommt. Das hat vor allem mit einem Gästespieler zu tun.

In der Bezirksliga West geht die Siegesserie des ESV Türkheim weiter. Im Derby gegen den ESV Buchloe 1b gelang der achte Sieg in Folge. Der EV Bad Wörishofen war unfreiwillig spielfrei, da Gegner EV Lindau 1b beide Spiele gegen die Wölfe am Wochenende abgesagt hatte.

In der DEL2 ist der ESV Kaufbeuren wieder in der Erfolgsspur. Nach dem Sieg im Penaltyschießen in Ravensburg am Freitag ließen die Joker am Sonntag einen 5:1-Heimsieg gegen Heilbronn folgen.

Bezirksliga West: Türkheim benötigt etwas Anlauf

Lange bissen sich die Türkheimer Celtics im Heimspiel gegen den ESV Buchloe 1b die Zähne am Gästekeeper Fabian Strobel aus. Doch mit Geduld gelang am Ende doch der verdiente Derbysieg.

Die Celtics nahmen vom ersten Bully weg das Heft in die Hand und erarbeiteten sich immer wieder gute Tormöglichkeiten. Spätestens am Gästetorwart Fabian Strobel war aber vorerst Endstation. Daran sollten sich die Celtics im Laufe des Spiels gewöhnen müssen. Besser machten es die Gäste, als Kevin Strecker in der 15. Spielminute Türkheims Torhüter Johannes Schöner zum 0:1 überwand. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Drittelpause.

Nach Wiederbeginn bot sich den Zuschauern im Türkheimer Sieben-Schwaben-Stadion das gleiche Bild: Der ESVT hatte deutlich mehr vom Spiel, musste aber zusehen, wie Fabian Strobel im Buchloer Tor eine Scheibe nach der anderen herausfischte. In der 30. Minute aber war der Bann gebrochen: Paul Bohlmann bediente den freistehenden Marco Fichtl, der mit seinem Handgelenkschuss direkt in den Winkel zum Ausgleich traf. Fünf Minuten bugsierte Darius Fichtl die Scheibe durch die Hosenträger von Strobel zum 2:1 ins Netz.

Lesen Sie dazu auch

Der ESV Türkheim feiert gegen den ESV Buchloe 1b den achten Sieg in Folge. Foto: Martin Mersberger

Im Schlussdrittel wollten die Celtics unbedingt den Vorsprung ausbauen, was in der 47. Spielminute auch gelang. In Überzahl spielte sich Türkheim im Buchloer Drittel fest, Andreas Pross bediente Markus Kerber, der zum 3:1 traf. Buchloe setzte nun alles auf eine Karte und versuchte mehr Druck auf die Türkheimer Defensive auszuüben. Bis auf einen Lattentreffer kam zunächst aber nichts dabei heraus. Türkheim verpasste es in dieser Phase, den Sack zuzumachen – und so wurde es noch einmal spannend: In der 53. Spielminute erzielte Fabian Zinth den Anschlusstreffer. Allerdings stand Türkheims Abwehr in der verbleibenden Zeit gut und ließ keine nennenswerten Torchancen mehr zu. „Als es nach dem ersten Drittel 0:1 für Buchloe stand, war wieder unsere Moral auf dem Eis gefragt und die passt! Wir haben knapp, aber verdient gewonnen“, sagte Türkheims Marco Fichtl. (mz)

DEL2: Kaufbeurer feiern glatten Sieg gegen Heilbronn

Fünf Punkte hat der ESV Kaufbeuren am Wochenende in der DEL2 geholt. Gegen Ravensburg ging es ins Penaltyschießen, in dem sich die Joker durchsetzten und 3:2 gewannen. Gegen Heilbronn stand am Ende, auch dank zweier Tore von Youngster Markus Schweiger (20) ein 5:1-Erfolg. „Wir können sehr zufrieden sein. Am Freitag gegen Ravensburg war es nicht ganz so einfach. Die Towerstars haben eine gute Truppe. Wir haben die Partie aber verdient gewonnen. Das Gleiche gilt für das Heilbronn-Spiel“, sagte Schweiger nach der Partie. (wes)