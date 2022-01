Eishockey

Türkheims Trainer sieht seine Spieler in der Pflicht

Plus Im Hinspiel gewann der ESV Türkheim zweistellig: Doch nicht nur deshalb fordert Michael Fischer gegen den Tabellenletzten aus Senden einen Heimsieg.

Das Hinspiel ist dem ESV Türkheim noch in guter Erinnerung: Mit 15:1 schlugen die Türkheimer Mitte November einen bemitleidenswerten 1. EC Senden und sorgten für den bis dato höchsten Sieg der Bezirksligasaison. Der hatte aber nur zwei Wochen Bestand, dann nämlich gewann der Tabellenführer ERC Sonthofen mit 24:0 – gegen Senden. Am Sonntag kommt es in Türkheim (16.30 Uhr) nun zum Rückspiel. An ein weiteres Schützenfest glaubt beim ESV Türkheim aber niemand.

