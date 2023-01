Eishockey

19:20 Uhr

Türkheims Trainer zum möglichen Aufstieg: „Das Potenzial ist vorhanden“

Seit 2019 ist Michael Fischer (vorn) Trainer des ESV Türkheim. Seitdem hat sich die Mannschaft sportlich zu einem Titelkandidat in der Bezirksliga entwickelt.

Plus Der ESV Türkheim führt die Bezirksligagruppe West an und kann sich am Sonntag für die Play-offs qualifizieren. Überrascht davon ist Trainer Michael Fischer nicht.

Herr Fischer, der ESV Türkheim führt die Bezirksligagruppe West an und steht vor der Qualifikation für die Play-offs zur Landesliga. Hand aufs Herz: Hätten Sie damit vor der Saison gerechnet?

