Vor dem Derby: Wörishofer Wölfe und Türkheim Celtics wollen sich warmschießen

Die Konstellation könnte besser nicht sein: Am Sonntag stehen sich im Sieben-Schwaben-Eisstadion in Türkheim erstmals in dieser Saison der ESV Türkheim und der EV Bad Wörishofen gegenüber. Beide Vereine haben bislang noch eine weiße Weste, sprich: Sie stehen gemeinsam noch ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Einzig das Torverhältnis macht einen kleinen Unterschied.

Hier haben die Wölfe mit einer Tordifferenz von + 33 die bessere Bilanz als die Türkheimer (+ 26). Doch das kann sich am Freitag noch ändern. Hier wollen sich die beiden Lokalrivalen für das Derby am Sonntag warmschießen. Während die Wörishofer Wölfe um 20 Uhr Heimrecht haben gegen die EA Schongau 1b, sind die Türkheim Celtics bei der EG Woodstocks Augsburg zu Gast.

In den Freitagsspielen sind Celtics und Wölfe die Favoriten

Der Gegner des EV Bad Wörishofen am Freitag, die 1b der EA Schongau, ist bisher durchwachsen in die neue Saison gestartet: BVon sechs Partien konnten die Schongauer nur ein Spiel gewinnen, was aktuell den vorletzten Platz in der Bezirksliga West bedeutet. Unterschätzen darf man die Mannschaft aus Oberbayern aber dennoch nicht, denn in der Vergangenheit haben sich die Schongauer als sehr kampfstarke Mannschaft präsentiert, die mit einem geschickten Konterspiel ihren Gegnern das Leben schwer machen wollen. Für den EVW zählt dennoch nur ein Heimsieg.

Der ESV Türkheim bejubelt einen deutlichen 13:5-Heimsieg gegen die EG Woodstocks Augsburg. Foto: Martin Mersberger

Auch der ESV Türkheim will sich am Freitag für das anstehende Derby warmschießen. In Augsburg kommt es zum schnellen Wiedersehen mit den Woodstocks, die vergangenes Wochenende noch in Türkheim gastierten und mit einer 5:13-Niederlage den Heimweg antreten mussten. „Wir dürfen uns von dem deutlichen Sieg letzte Woche nicht täuschen lassen, können aber dennoch selbstbewusst ins Rückspiel gehen“, fordert Celtics-Trainer Bastian Hitzelberger. „Auch die Augsburger konnten ihre Stärken immer wieder zeigen und haben uns gerade in der Defensive öfter vor Probleme gestellt. Um die drei Punkte mitnehmen zu können, müssen wir das Hinspiel abhaken und aus dem Kopf bekommen, defensiv konzentriert spielen und von der Strafbank wegbleiben.“ Fans, die die Celtics am Freitag nach Augsburg begleiten möchten, können für fünf Euro im Mannschaftsbus mitfahren. Anmeldung unter sind unter der Telefonnummer 0173/2347279 erwünscht.

Im Spitzenspiel der Eishockey-Bezirksliga West gewinnt der EV Bad Wörishofen (weiß-blaue Trikots) gegen den EV Königsbrunn (weiß-grüne Trikots) mit 4:2 und bleibt damit an der Tabellenspitze. Foto: Andreas Lenuweit

Am Sonntag ab 16.30 Uhr brennt das Eis dann im Türkheimer Sieben-Schwaben-Stadion. Nicht nur die räumliche Nähe machen das Derby zu einem Topspiel, auch die Saisonbilanz der beiden Mannschaften spricht für eine spannende Begegnung. Denn der ESV Türkheim und der EV Bad Wörishofen haben als einzige zwei Mannschaften der Liga noch ihre weiße Weste und konnten alle bisherigen fünf Partien gewinnen.

Die Trainer kennen sich aus gemeinsamen Jugend-Zeiten

Ein besonderes Wiedersehen gibt es für die beiden Trainer. Bastian Hitzelberger ist seit dieser Saison als Coach für den Erfolg des ESV Türkheim verantwortlich, auf der Gegenseite steht mit Christoph Seitz an der Seite von Charly Schönberger hinter der Bande. Hitzelberger und Seitz kennen sich aus gemeinsamen Jugend-Tagen, wurden mit dem ESV Kaufbeuren einst deutscher Juniorenmeister. „Für uns wird es am Sonntag darauf ankommen, dass wir unser bisheriges Spiel aufs Eis bekommen und uns von der sicherlich hitzigen Atmosphäre nicht unter Druck setzen zu lassen“, sagt Seitz. „Die kleine Eisfläche in Türkheim, gepaart mit einem vollen Stadion, das verspricht sicherlich Derby-Atmosphäre pur für alle Beteiligten.“

Christoph Seitz (rechts) kennt seinen Türkheimer Trainerkollegen aus gemeinsamen Eishockey-Zeiten beim ESV Kaufbeuren. Foto: Andreas Lenuweit

Türkheims Trainer Bastian Hitzelberger freut sich ebenfalls auf das Spiel, wenngleich er die Bedeutung der Partie relativiert: „Wir freuen uns natürlich auf das Derby und die Kulisse gegen Bad Wörishofen. Beide Mannschaften kennen sich gut und die Spiele sind immer etwas Besonderes. Überbewerten sollte man das Ganze dennoch nicht, denn am Ende des Tages geht es auch hier um drei Punkte und ich erwarte, dass wir auch in diesem Spiel alles geben, um die Punkte in Türkheim zu behalten. Besonderes Highlight: In der ersten Drittelpause der Bezirksliga-Derbys findet ein Pausengame der U7- und U9-Mannschaft der Celtics statt.