Eishockey

06:59 Uhr

Wegweisende Spiele für den ESV Kaufbeuren

Plus Gute Nachrichten für alle ESVK-Fans: Das Stadion darf nun zur Hälfte ausgelastet werden. Für das Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers am Sonntag sind also 1550 Fans zugelassen.

Jetzt kommt die Quotientenregel in der DEL2: Weil die Partie der Tölzer Löwen gegen die Kassel Huskies corona- und quarantänebedingt abgesagt werden musste und es für diese Partie nun keinen Nachholtermin im Spielplan gibt, greift ab sofort die Quotientenregel (Punkte durch Spiele). Das betrifft nun auch den ESV Kaufbeuren.

