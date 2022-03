Eishockey

12:01 Uhr

Wie der Kaufbeurer Nachwuchs aus dem Dornröschenschlaf erwacht

Der Bad Wörishofer Felix Schurr (rot-gelbes Trikot) spielt mit dem ESV Kaufbeuren am Wochenende in Berlin das erste Play-off-Halbfinale in der DNL.

Plus Das Kaufbeurer U20-Team hat sich zu einer der besten deutschen Nachwuchsmannschaften entwickelt. Und das, obwohl man 2018 eigentlich beinahe drittklassig war.

Von Manuel Weis

Vom Saulus zum Paulus in gerade einmal vier Jahren. Nicht weniger ist dem ehemaligen Eishockeystürmer Daniel Jun mit seiner U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren gelungen. In der Saison 2017/18 noch von der höchsten Nachwuchsklasse eigentlich in die Division III abgestiegen und nur am grünen Tisch in der zweithöchsten Liga gehalten, hat sich der älteste Kaufbeurer Nachwuchs unter Leitung von Jun stets weiterentwickelt – und gehört nun zum Besten, was der deutsche Nachwuchs zu bieten hat.

