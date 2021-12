Eishockey

vor 20 Min.

Wölfe sind beim starken Aufsteiger im Ostallgäu zu Gast

Plus Wenn der EV Bad Wörishofen die Teilnahme an den Play-offs nicht aus den Augen verlieren möchte, sollte er am Freitag in Lechbruck punkten. Doch der Aufsteiger hat ein As im Ärmel.

Von Romy Busch

Wie das Jahr neigt sich auch die Hauptrunde der Landesligasaison 2021/2022 langsam dem Ende zu. Für die Wölfe stehen noch drei Partien im Kalender, die vermutlich brisanteste davon steigt am Freitag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen