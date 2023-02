Wörishofer Wölfe beenden Saison mit einer Niederlage

Der EV Bad Wörishofen wollte die Bezirksliga-Saison mit einem Sieg in Lindau und damit Rang vier abschließen. Doch daraus wurde nichts.

Viel vorgenommen hat sich der EV Bad Wörishofen für das letzte Saisonspiel in der Eishockey-Bezirksliga. Die Mannschaft von Trainer Dominic Weis wollte in Lindau mit einem Sieg die Saison versöhnlich beenden. Doch daraus wurde nichts.

Vom Eröffnungsbully weg, knüpften die Wölfe an ihre Leistung vom Heimsieg vergangene Woche gegen den ESV Buchloe 1b (6:0) an, doch trotz drückender Überlegenheit, scheiterten sie immer wieder am gut aufgelegten Schlussmann der Lindauer, sodass es torlos in die erste Drittelpause ging.

Im zweiten Drittel wird das Spiel intensiver

Beide Trainer schienen in der Pause die richtigen Worte für ihre Mannschaften gefunden zu haben, denn die Teams schenkten sich im zweiten Drittel keinen Zentimeter freies Eis. Die Partie wurde von Minute zu Minute zerfahrener und ruppiger, was Strafzeiten für beide Teams bedeutete. Eine der Überzahlsituationen nutzte Wölfe-Stürmer Patrick Münch in der 27. Spielminute zur 1:0-Führung. Und es kam noch besser: Nach einem Abstimmungsfehler in der Lindauer Verteidigung stürmte Eric Schönberger im Alleingang auf das gegnerische Tor zu und erhöhte auf 2:0. Doch nur zwei Minuten später kam Lindau in Überzahl zum Anschlusstreffer.

Das gab den Hausherren Auftrieb, den sie ins Schlussdrittel mitnahmen. Innerhalb von wenigen Spielminuten erzielte Lindau drei Tore und drehte die Partie. Doppelt bitter für die Wölfe: Torhüter Marcel Paul musste das Tor verletzungsbedingt räumen und Ercan Kumru nahm seinen Platz zwischen den Pfosten ein. Kumru stand in der Folgezeit unter Dauerbeschuss der Lindauer, konnte aber mit einigen tollen Paraden weitere Treffer verhindern.

Der EV Bad Wörishofen gibt sich nicht auf

Die Wölfe gaben sich nicht auf und warfen kurz vor Schluss noch einmal alles nach vorn, scheiterten aber entweder am Lindauer Torhüter oder am Gestänge. So blieb der letzte Treffer des Abends den Hausherren vorbehalten, die so einen 5:2-Heimsieg feierten.

Damit verlor der EV Bad Wörishofen das direkte Duell mit Lindau um den vierten Platz in der Endtabelle der Bezirksliga West und schließt die Saison auf dem unbefriedigenden fünften Platz ab. (mz)