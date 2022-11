Wörishofer Wölfe führen Eishockey-Bezirksliga an

Drei Spiele, drei Siege: Der EV Bad Wörishofen behält seine weiße Weste in der Eishockey-Bezirksliga. Selbst eine Umstellung ist in Senden kein Problem.

Die Wörishofer Wölfe behalten ihre weiße Weste: Auch das Auswärtsspiel in Senden am Samstag war letztlich eine klare Angelegenheit. Auch wenn Wölfe-Trainer Dominic Weis vor dem Spiel noch die Reihen umstellen musste.

„Ich bin mit dem Auftreten meiner Mannschaft sehr zufrieden – obwohl es durch die kurzfristige Reihenumstellung etwas an Abstimmung gefehlt hat“, sagte Weis nach der Partie beim 1. EC Senden. Dabei begann die Partie schlecht für den EVW: Ein vermeintlich harmloser Konter führte in der elften Minute zur überraschenden 1:0-Führung für die Crocodiles. Bis zur Antwort der Wölfe dauerte es jedoch nicht lange: Nur 31 Sekunden später ließ Franz Schmidt, bedient von Markus Güssbacher, dem Gästetorhüter mit einem satten Handgelenkschuss keine Chance. Keine zwei Minuten später folgte auf Zuspiel von Fabian Staib die Führung für Wörishofen durch Noah Gaisser (14.).

Im Mitteldrittel wird das Spiel zerfahren

Statt ihre Feldüberlegenheit im zweiten Spielabschnitt zu nutzen, passten sich die Wörishofer dem Tempo ihrer Gastgeber zunächst an, sodass die Zuschauer ein recht zerfahrenes Spiel ohne große Highlights sahen. Erst in der 38. Minute spitzelte EVW-Stürmer Noah Gaisser einem Sendener Verteidiger die Scheibe vom Schläger und bediente Fabian Staib, der zum 3:1 traf.

Auch im Schlussabschnitt taten sich die Wölfe lange schwer, das Spiel endgültig zu entscheiden. Erst in der 48. Minute traf Moritz Egger zum 4:1. Zwar konnten die Hausherren zwei Minuten später auf 2:4 verkürzen, doch Fabian Staib krönte seine starke Leistung mit seinem zweiten Tor an diesem Tag in der Schlussminute und stellte so den 5:2-Endstand her.

„Um weiter ungeschlagen zu bleiben, müssen wir uns aber noch deutlich steigern und in manchen Situationen cleverer werden“, sagte Wölfe-Coach Weis nach dem dritten Sieg im dritten Spiel. Am kommenden Sonntag erwartet die Wölfe, die nun mit elf Punkten aus vier Spielen die Tabellenspitze für sich beanspruchen können, mit der Spielgemeinschaft Bad Bayersoien/Peiting 1b ein weiterer Prüfstein in der noch jungen Bezirksligasaison.

