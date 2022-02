Eishockey

vor 32 Min.

Wörishofer Wölfe gewinnen mit dem letzten Aufgebot

Der EV Bad Wörishofen kommt in der Abstiegsrunde langsam in die Gänge und feierte am Wochenende zwei wichtige Siege.

Plus Die ersten drei Spiele in der Abstiegsrunde gingen in die Binsen. Doch statt zu hadern, ackerten die Wörishofer Wölfe weiter - und werden nun belohnt.

Von Axel Schmidt

„Wir müssen am Sonntag im Heimspiel unbedingt an die Leistung anknüpfen – sonst war der Sieg in Pfronten nicht viel wert.“ Dominic Weis, Trainer des EV Bad Wörishofen, fand nach dem deutlichen 9:2-Sieg in Pfronten am Freitagabend mahnende Worte, um sein Team für das nicht minder wichtige Heimspiel gegen die SG Miesbach/Schliersee einzustellen. Die Ansprache hat offenbar gefruchtet.

