Eishockey

vor 17 Min.

Wörishofer Wölfe machen es unnötig spannend

Der EV Bad Wörishofen (dunkle Trikots) feierte gegen den EHC Bad Aibling einen weiteren Heimsieg in dieser Saison.

Plus Im Heimspiel gegen den EHC Bad Aibling führt der EV Bad Wörishofen bis zwei Minuten vor Schluss mit 4:1. Dann zahlt sich taktischer Mut der Gäste beinahe noch aus.

Von Romy Busch

Mit einer deutlich besser besetzten Spielerbank als zuletzt empfingen die Wörishofer Wölfe in der Landesliga am Freitag den EHC Bad Aibling. Bei den Oberbayern herrschten dagegen Personalprobleme, sie reisten nur mit 15 Feldspielern an. Doch von Resignation keine Spur, im Gegenteil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen