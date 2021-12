Eishockey

vor 48 Min.

Wörishofer Wölfe peilen zwei Heimsiege an

Der EV Bad Wörishofen hofft darauf, am Wochenende in beiden Spielen zu punkten.

Plus Eishockey-Landesligist EV Bad Wörishofen hat am Wochenende zwei Mal Heimrecht. Die Gegner sind machbar.

Der EV Bad Wörishofen hat die Play-offs im Blick – trotz der jüngsten Niederlage gegen den EV Fürstenfeldbruck. Am Wochenende nun haben die Wölfe gleich zweimal Heimrecht: zunächst am Freitag gegen den EHC Bad Aibling (20 Uhr), dann am Sonntag (17 Uhr) gegen den SC Reichersbeuern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen