Eishockey

15:09 Uhr

Wörishofer Wölfe starten mit neuem Trainer in die Abstiegsrunde

Wenn es um den Klassenerhalt geht, zählt nicht das Optische: Der EV Bad Wörishofen (blau-rote Trikots, hier im Spiel gegen den EV Pfronten) startet am Freitag in die Abstiegsrunde mit einem Heimspiel gegen den SC Forst.

Plus Mit Dominic Weis geht der EV Bad Wörishofen in die Abstiegsrunde der Landesliga. An den ersten Gegner hat der neue Coach keine guten Erinnerungen.

Von Axel Schmidt

Es gibt sicher schlechtere Zeitpunkte, einen Trainerwechsel vorzunehmen, als es der EV Bad Wörishofen praktiziert hat. Kurz nach Weihnachten erklärte der Vorstand die Ära Markus Kiefl, die im Grunde genommen keine war, da Kiefl nur ein halbes Jahr an der Bande stand, für beendet. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Wölfe bereits alle Hauptrundenspiele absolviert und standen als Teilnehmer der Abstiegsrunde fest. Die beginnt am Freitag, somit hatte Kiefls Nachfolger, Dominic Weis, rund vier Wochen Zeit, die Mannschaft darauf vorzubereiten.

