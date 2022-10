Wörishofer Wölfe starten mit Sieg in die Saison

Das Auftaktspiel in der Bezirksligasaison bringen dem EV Bad Wörishofen die ersten Punkte und die Erkenntnis, dass in der Offensive noch Luft nach oben ist.

Es war knapp, aber hochverdient: Der EV Bad Wörishofen ist mit einem 3:2-Heimsieg gegen den ESC Kempten 1b in die Eishockey-Bezirksligasaison gestartet. Das Ergebnis war für die Gäste noch recht schmeichelhaft.

Zu Beginn des Spiels setzten die Wölfe die Gäste aus Kempten gemäß den taktischen Vorgaben des Trainers Dominic Weis unter Druck, wurden ab Mitte des ersten Drittels aber etwas nachlässig in der Defensivarbeit. Prompt wurde dies mit der Gästeführung durch Alexander von Sigriz (12.) bestraft. Zwar konnte Markus Güssbacher auf Zuspiel von Erik Schönberger nur kurz darauf den 1:1-Ausgleich erzielen (14.), noch vor der ersten Drittelpause ließ Kemptens Philipp Zeiske dem Wörishofer Goalie Ercan Kumru aber keine Chance und stellte den alten Abstand zum 1:2 wieder her (17.).

Auch der kanadische Neuzugang trifft erstmals

Obwohl die Wörishofer direkt in Unterzahl in das zweite Drittel starteten, fanden sie zu ihrem Spiel zurück und erarbeiteten sich durch einige Scheibengewinne und durchdachtes Forechecking gute Torchancen. Der kanadische Neuzugang Trey Fischer sorgte mit seinem Premierentor im Wölfe-Dress per Handgelenkschuss für den verdienten 2:2-Ausgleich (30.). Nur vier Minuten später fing Alexander Schönberger einen Pass der Kemptener im Wörishofer Verteidigungsdrittel ab und löste mit einem bemerkenswerten Alleingang zum 3:2 in Unterzahl großen Jubel auf der Tribüne aus (34.).

Nach zwei Dritteln auf Augenhöhe erhöhten die Wölfe im Schlussabschnitt nochmals das Tempo und erarbeiteten sich so ein deutliches Chancenplus. Fehlende Kaltschnäuzigkeit im Torabschluss und ein sehr gut aufgelegter Gästetorhüter verhinderten jedoch eine vorzeitige Entscheidung und brachten die Wörishofer Fans ein wenig zum verzweifeln.

Die Defensive sichert den Wölfen den knappen Sieg

Durch gute Defensivarbeit hielten die Wölfe ihren Kasten allerdings ebenso sauber, sodass am Ende des spannungsreichen Schlussdrittels ein knapper und für die Gäste wohl recht schmeichelhafter 3:2-Sieg für den EVW auf der Anzeigetafel stand.

„Wir kennen unsere Defizite und müssen die kommenden Wochen bestmöglich nutzen, um diese abzustellen“, mahnt EVW-Trainer Dominic Weis jedoch. „Mit dem EV Ravensburg erwartet uns nächsten Freitag ein absoluter Prüfstein. Um die Punkte zuhause behalten zu können, wird dann eine deutliche Steigerung zwingend notwendig sein.“