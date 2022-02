Eishockey

10:02 Uhr

Wörishofer Wölfe stehen unter Zugzwang

Die Bad Wörishofer Wölfe treffen am Freitag in der Eisarena auf den EV Pfronten (weiß).

Plus Nach der Niederlage gegen den SC Forst zum Auftakt der Abstiegsrunde muss für den EV Bad Wörishofen am Freitag ein Heimsieg her. Die Aussichten sind gut dafür.

Von Romy Busch

Ein richtungsweisendes Wochenende liegt vor dem EV Bad Wörishofen: In der Abstiegsrunde der Eishockey-Landesliga empfangen die Wölfe am Freitag (20 Uhr) den EV Pfronten, am Sonntag geht es dann zur SG TSV Schliersee/TEV Miesbach 1b. Nach der Auftaktniederlage gegen den SC Forst stehen die Wölfe unter Zugzwang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen