Wörishofer Wölfe stehen wieder ganz oben

Das erste Saisonziel hat der EV Bad Wörishofen bereits am Freitagabend erreicht: Durch den ungefährdeten 11:0-Auswärtssieg beim EC Oberstdorf war die Qualifikation für die Play-offs in trockenen Tüchern. Am Sonntag folgte nun der nächste Sieg im Heimspiel gegen die SG Maustadt.

Weil Spitzenreiter ESV Türkheim, der am Freitag mit einem 8:1-Sieg gegen die EA Schongau 1b ebenfalls den Play-off-Einzug endgültig perfekt gemacht hatte, am Sonntag kurzfristig spielfrei war - Gegner SG Bad Bayersoien/Peiting 1b sagte die Partie kurzfristig wegen zu viele Krankheitsfälle ab -, hatten die Wörishofer Wölfe die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen.

Die Wörishofer Wölfe spielen von Anfang an auf Sieg

Dafür brauchte es einen Heimsieg gegen die SG Maustadt/Memmingen 1b, die vergangene Woche als erstes Team überhaupt den ungeschlagenen Türkheimern zumindest einen Punkt abgetrotzt hatte. Und der sollte vor 150 Zuschauern auch gelingen. Die Kneippstädter spielten von Anfang an auf Sieg, denn die Mannschaft von Charly Schönberger wollte das Wochenende mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten abschließen.

Icon Galerie 30 Bilder Mit einem 10:2-Heimsieg gegen die SG Maustadt/Memmingen 1b ist dem EV Bad Wörishofen die Teilnahme an den Play-offs der Eishockey-Bezirksliga nicht mehr zu nehmen.

Die Wölfe waren vom Eröffnungsbully weg spielbestimmend und belohnten sich früh mit der Führung durch Leo Schurr (2.). Doch die Memminger glichen umgehend in Überzahl aus. Kevin Strecker war es, der die erneute Führung für die Wölfe erzielte (10.). Michael Schejbal (14.) und Christoph Heckelsmüller (16.) schraubten die Führung bis zum Ende des ersten Drittels auf 4:1. Im zweiten Durchgang ging es in diesem Stil weiter: Michael Schejbal (26.), Leo Schurr (32.) sorgten für das zwischenzeitliche 6:1. Der zweite Treffer der Memminger war letztlich nur Ergebniskosmetik. Denn Kevin Strecker und Michael Schejbal erhöhten noch im Mitteldrittel auf 8:2.

Im letzten Spielabschnitt nahmen die Wölfe etwas das Tempo aus dem Spiel und die Gäste kamen noch zu der einen oder anderen Torchance, doch Dominik Held im Tor der Wölfe ließ keinen weiteren Gegentreffer mehr zu. Nach einem Alleingang von Noah Gaisser erhöhten die Wölfe in Unterzahl auf 9:2 erhöhen (51.) und in der 56. Spielminute setzte Fabian Held mit seinem Treffer zum 10:2 den Schlusspunkt für diese Partie. „Ich bin mit der Punkteausbeute am Wochenende wirklich zufrieden, auch wenn wir bereits vor dem Spiel für die Play-offs qualifiziert waren, haben meine Jungs den notwendigen Ernst und Laufbereitschaft an den Tag gelegt und das letzte Heimspiel in der Hauptrunde verdient gewonnen“, lobte EVW-Trainer Charly Schönberger. „In den nächsten beiden Wochen sind wir jeweils noch auswärts gefordert. Wir wollen den Schwung aus der Hauptrunde unbedingt mitnehmen, denn in der Meisterrunde darfst du dir bei einer Best-of-three-Serie keinen schlechten Tag erlauben.“