Eishockey

vor 33 Min.

Wörishofer Wölfe verlieren die Play-offs aus dem Blick

Der EV Bad Wörishofen musste am Freitag eine bittere Niederlage gegen den Tabellennachbarn ERC Lechbruck hinnehmen.

Plus Die torreiche Niederlage in Lechbruck hat Folgen in der Tabelle.

Von Axel Schmidt

Ein Fest für die Fans, ein Drama für die Trainer: Im Landesligaspiel zwischen dem ERC Lechbruck und dem EV Bad Wörishofen kamen die 140 Fans im Stadion in Lechbruck auf ihre Kosten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen