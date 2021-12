Wörishofer Wölfe werden zum Favoritenschreck

Plus Der EV Bad Wörishofen tritt nur fünf Tage nach dem Überraschungssieg erneut gegen Germering an – und jubelt wieder.

Langsam wird es unheimlich: Nur fünf Tage nach ihrem Überraschungssieg in Germeringstanden die Wölfe den Wanderers erneut gegenüber. Die Partie begann komplett anders als das Hinspiel, endete aber ebenso mit einer Überraschung.