Wörishofer Wölfe wollen nach der Derby-Pleite wieder in die Erfolgsspur

Es war das Topspiel schlechthin: Zweiter gegen Erster, Türkheim gegen Bad Wörishofen. Nach 60 intensiven, mitunter ruppigen Minuten gingen die Türkheim Celtics als Sieger dieses Eishockey-Bezirksligaderbys vom Eis und durften sich alleiniger Tabellenführer nennen. Das wollen die Wörishofer Wölfe am Wochenende ändern.

Weil der ESV Türkheim spielfrei ist und die Wölfe dagegen gleich zweimal auf dem Eis stehen, dürfte es an der Tabellenspitze wieder einen Wechsel geben. Dafür wird der EV Bad Wörishofen in den Spielen am Freitag zu Hause gegen die EG Woodstocks Augsburg und am Sonntag beim ESV Buchloe 1b alles geben. Die Niederlage in Türkheim soll ein Ausrutscher bleiben.

Die Woodstocks Augsburg haben gegen Topteams nur knapp verloren

Am Freitagabend (20 Uhr) gastieren zunächst die Woodstocks aus Augsburg in Bad Wörishofen. Beide Mannschaften haben schon in der Vorbereitung gegeneinander gespielt, doch die Fuggerstädter konnten zuletzt ordentlich Selbstvertrauen tanken, nachdem die Spiele gegen die Topteams aus Königsbrunn und Türkheim nur denkbar knapp verloren gingen. Im Heimspiel gegen die Woodstocks werden die Wölfe in veränderter Aufstellung aufs Eis gehen, denn mit Franz Schmidt und Moritz Egger sind zwei Spieler gesperrt, hinzu kommen mit Michael Schejbal und Simon Hassmann zwei verletzte Spieler.

Am Sonntagnachmittag bitten die Pirates aus Buchloe die Wörishofer Wölfe zum nächsten Derby in der Buchloer Sparkassenarena. Bereits im Hinspiel vor einigen Wochen war es eine sehr zähe und umkämpfte Partie, welche am Ende dennoch recht deutlich mit 5:1 von den Wölfen gewonnen werden könnte. Dass mit der Bayernligareserve aus Buchloe immer zu rechnen ist, haben sie am vergangenen Freitag gezeigt, als sie für viele überraschend den HC Maustadt niedergerungen haben.

Am Sonntag kehren zwei gesperrte Wölfe zurück

Damit die Pirates ihre Heimstärke nicht ausspielen können, gilt es für die Wölfe von Anfang an Druck zu machen und die Heimmannschaft aus Buchloe gar nicht erst ins Spiel zu lassen. Unterstützung bekommen die Wölfe wieder von Franz Schmidt und Moritz Egger, die ihre Sperre dann abgesessen. „An diesem Wochenende gilt für uns, an die guten Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen. Wir wollen weitere wichtige Punkte im Rennen um die Play-off-Plätze einsammeln, denn in der aktuellen Tabellenkonstellation darfst du dir fast keinen Fehltritt mehr erlauben“, sagt Wölfe-Coach Charly Schönberger vor dem Wochenende.