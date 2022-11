Zwei Unterallgäuer Teams führen die Bezirksliga West an

Plus Die Eishockeyteams aus Bad Wörishofen und Türkheim feiern zwei Heimsiege – und führen nun die Bezirksligagruppe West an. Auch der Fanzuspruch kann sich sehen lassen.

Das Unterallgäu regiert die Eishockey-Bezirksligagruppe West. Nach dem Wochenende rangiert der EV Bad Wörishofen auf Platz eins, der ESV Türkheim ist Zweiter.