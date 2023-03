Bad Wörishofer Eiskunstläuferinnen beendet Saison mit guten Platzierungen

Die Nachwuchsläuferinnen des EKV Bad Wörishofen lassen dem tollen Schaulaufen noch einige Siege in Wettkämpfen und erfolgreich abgelegte Prüfungen folgen.

Nach einem erfolgreichen Schaulaufen Ende Februarwar die Eiskunstlauf-Saison für einige Läuferinnen des EKV Bad Wörishofen noch nicht zu Ende: Neben einigen Städtepokalen standen auch Prüfungen der Freiläufer und Figurenläufer auf dem Programm.

Beim Wettkampf in Germeringen erreichten die Bad Wörishofer Läuferinnen hervorragende Plätze in ihren Altersklassen: Adela Petrak wurde ebenso wie Yade Demirkiran Zweite. Theresa Sedelmayr sicherte sich den dritten Platz, und Anna Michel konnte als jüngste Teilnehmerin ihre Kategorie sogar gewinnen.

Eiskunstlauf - EKV Bad Wörishofen - Eine erfolgreiche Saison liegt hinter den Eiskunstläuferinnen und -läufern des EKV Bad Wörishofen. Im Bild die erfolgreichen Wettkampfkinder Foto: Bettina Wi�miller

In Königsbrunn wurde das fleißige Training der Mädchen aus Bad Wörishofen erneut belohnt: Veronika Weber wurde in ihrer Klasse Erste vor ihrer Vereinskollegin Viktoria Obornik. Stella Reuß freute sich über Platz fünf. Anna Michel gewann ihre Kategorie. Luana Faniq wurde in ihrer Kategorie Siebte.

In Rosenheim und Dorfen gibt es Podestplätze für den EKV Bad Wörishofen

Bei den Wettkämpfen in Rosenheim und in Dorfen gab es ebenfalls gute Platzierungen für den EKV Bad Wörishofen: Adela Petrak und Johanna Masur wurden in ihren Altersklassen jeweils Zweite. Zwei dritte Plätze gingen an Leela Hahn und Veronika Weber. Theresa Sedelmayr wurde in ihrer Kategorie Vierte. In Bad Tölz gewann Marie Hessel einen Wettkampf und legte außerdem in Nürnberg die Prüfung in der Kürklasse 8 erfolgreich ab.

Sanna Herkommer darf sich nun Figurenläuferin nennen. Foto: Bettina Wißmiller

Ein weiteres Prüfungswochenende in Memmingen krönte die erfolgreiche Saison: Die Freiläuferprüfung haben Alyssa Faber, Loreley Fischer, Belinda Panier, Cornelia Willi, Violetta Benke, Isabella Benke, und Mira Herkommer abgelegt. Eine weitere Prüfung mit höheren Ansprüchen legte Sanna Herkommer ab. Sie darf sich nun Figurenläuferin nennen. (axe)