vor 52 Min.

Nachwuchs-Eisstockschützen spielen in Bad Wörishofen um EM-Titel

Plus Bei der 58. Europameisterschaft zeigt der Eisstockschützen-Nachwuchs in Bad Wörishofen, dass der Sport zu Unrecht nur der älteren Generation zugeschrieben wird. Zwei Nationen machen die neuen Titelträger unter sich aus.

Von Kathrin Elsner

„Mega, dass so viele junge Sportlerinnen und Sportler in der Stadt sind“, schwärmte Bürgermeister Stefan Welzel, bevor er den Jugendlichen bei den Siegerehrungen strahlend die Medaillen überreichte. Die Nachwuchs-Eisstock-Europameisterschaft in Bad Wörishofenbegeisterte Jung und Alt gleichermaßen und warf die Frage auf, warum dieser Sport immer nur mit der älteren Generation in Zusammenhang gebracht wird.

