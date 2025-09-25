Emilio Bernd wird Dritter bei Kartmeisterschaft

Es war ein packender Showdown im letzten Rennen der Serie um die deutsche Kartmeisterschaft. Für den 13-jährigen Türkheimer Emilio Bernd sollten sich in Wackersdorf Mut und Können auszahlen.

Für Bernd war es das große Finale einer eher schwierigen Saison. Denn der Saisonstart ging gründlich schief.

Der Türkheimer steht nach zwei Rennen noch ohne Punkte da

In der Klasse X30 Junior stand Emilio Bernd nach den ersten beiden Saisonrennen nämlich ohne Punkte da. Sowohl beim Auftakt als auch beim zweiten Rennen musste er jeweils in aussichtsreicher Lage aufgeben. Was für viele Fahrer ein herber Rückschlag gewesen wäre, nutzte der junge Türkheimer als Motivation.

Für Emilio Bernd geht es nun nach Italien zum Finale der FIA Academy Trophy. Foto: Archiv Bernd

Mit enormer Konstanz, großem Kampfgeist und starken Einzelergebnissen kämpfte er sich Schritt für Schritt zurück ins Titelrennen und hatte vor dem letzten Rennen in Wackersdorf die Chance, in der Gesamtwertung doch noch auf das Siegerpodest zu fahren. Nach einem durchwachsenen Zeittraining musste Bernd auf Startplatz sieben ins Rennen gehen. Doch der 13-Jährige legte eine fulminante Aufholjagd hin und beendete die beiden Vorläufe auf Rang zwei und drei.

Am Finaltag in Wackersdorf gelingt dem Türkheimer alles

Im Super Heat am Finaltag folgte dann Platz zwei. Damit startete Emilio Bernd im Finale aus einer aussichtsreichen Position – und er nutzte sie eindrucksvoll. Zwar fiel er zunächst auf Platz vier zurück, doch er holte Runde für Runde auf und übernahm kurz vor Schluss Platz zwei. In der vorletzten Kurve der letzten Runde gelang ihm dann das entscheidende Überholmanöver, und er fuhr schließlich als Erster über die Ziellinie. Mit diesem Sieg katapultierte sich Emilio Bernd in der Gesamtwertung noch auf Platz drei – ein Erfolg, der nach dem schwierigen Saisonstart kaum zu erwarten war. „Ich wollte unbedingt mit einem starken Ergebnis abschließen. Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel und zeigt, dass sich das Kämpfen immer lohnt“, sagte der junge Türkheimer nach dem Rennen. Für ihn geht es auch nach dem Ende der deutschen Kartmeisterschaft weiter: Bereits am Wochenende startet er in Cremona (Italien) beim Finale der FIA Academy Trophy. Auch hier geht es für ihn um eine Spitzenplatzierung, Bernd hat die Chance, die Saison unter den Top vier zu beenden. (mz)