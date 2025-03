Der ESV Türkheim startet mit Niederlage ins Halbfinale

Der Matchball liegt nun beim ERC Regen: Die Niederbayern, die als Gruppensieger der Bezirksliga Mitte in die Play-offs eingezogen sind, konnten das erste Halbfinalspiel gegen den ESV Türkheim knapp für sich entscheiden. Vor rund 400 Zuschauern gewann der ERC Regen in Türkheim mit 4:3.

In einem hochklassigen ersten Halbfinale, das der ESV Türkheim über weite Strecken im Griff hatte, nutzten am Ende die tschechischen Importspieler der Gäste ihre Chancen eiskalt aus und drehten die Partie zugunsten des ERC Regen, der damit in der „Best-of-three“-Serie in Führung geht.

Knapp 400 Zuschauer sehen ein spannendes Spiel

Knapp 400 Zuschauer fanden am Sonntagnachmittag den Weg ins Sieben-Schwaben-Stadion, die vor Spielbeginn die festliche Eröffnung des Orchestervereins Türkheim mit der Bayernhymne belauschen durften. Es war alles angerichtet für das erste Halbfinale des ESV Türkheim in der Bezirksliga.

Der Orchesterverein Türkheim gab dem Play-off-Halbfinale einen feierlichen Rahmen, indem er die Bayernhymne vor dem Spiel zum Besten gab. Foto: Martin Mersberger

Von der ersten Minute an spürte man den Play-off-Charakter der Partie. Keines der beiden Teams schenkte dem anderen auch nur einen Zentimeter Eis. Bereits nach zehn Sekunden ließ ein Gästespieler das Bein gegen Marco Fichtl stehen und wanderte für zwei Minuten auf die Strafbank. Doch die Überzahlsituation für die Celtics blieb ungenutzt. Kurz darauf wurden die Rollen getauscht und Regen war in Überzahl. Aber auch das Penalty-Killing der Celtics funktionierte tadellos, und ein gut aufgelegter Michael Bernthaler im Tor verhinderte eine frühe Gästeführung.

Fabian Guggenmos bringt die Celtics in Führung

Anschließend entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe mit Chancen, hüben wie drüben. Hochkaräter auf beiden Seiten wurden liegen gelassen und beide Torhüter zeichneten sich mit einigen Glanzparaden aus. Doch aufseiten der Celtics war der Bann in der 17. Minute gebrochen. Fabian Guggemos fing einen Fehlpass der Regener Hintermannschaft ab und hämmerte die Scheibe in den Winkel zur umjubelten 1:0-Führung für Türkheim.

Ein umkämpftes Spiel sahen die Zuschauer im Sieben-Schwaben-Stadion zwischen dem ESV Türkheim (blaue Trikots) und dem ERC Regen (weiße Trikots). Foto: Martin Mersberger

Im zweiten Spielabschnitt dominierten die Celtics das Spielgeschehen. Man merkte der Truppe von Bastian Hitzelberger an, dass sie den nächsten Treffer nachlegen wollten. Dies gelang in der 26. Minute durch Jakob Bottner. Er tankte sich durch die Regener Hintermannschaft und versenkte den Puck per Rückhand im kurzen Eck. Von den Gästen kamen in dieser Phase des Spiels nur wenige Entlastungsangriffe. Doch weil der ESV Türkheim in der Folge beste Möglichkeiten liegen ließ und damit die Vorentscheidung verpasste, war Regen noch im Spiel. In der 35. Minute nutzte Franz Spornraft in einer eigentlich ungefährlichen Situation eine Halbchance zum 2:1-Anschlusstreffer.

Der ERC Regen nutzt seine wenigen Chancen eiskalt aus

Zu Beginn des letzten Drittels mussten die Türkheimer eine 3:5-Unterzahl überstehen. Das gelang beinahe: Gerade als die Türkheimer wieder zu viert auf dem Eis waren, schaltete der Tscheche Jan Nemec nach Vorlage seines Landsmannes David Michel und Alexander Braun am schnellsten und traf zum 2:2. Doch Türkheim hatte direkt eine Antwort parat. In Überzahl staubte Kapitän Maximilian Döring nach einem abgewehrten Schuss von Max Schorer zum 3:2 ab. Doch die erneute Führung hielt nicht lange: Regens Nemec sorgte für den 3:3-Ausgleich. Während in der Folge der ESV Türkheim unter anderem am Pfosten scheiterte, nutzten die Gäste einen Konter, den David Michel eiskalt zum 3:4 abschloss.

Dreimal durften die Spieler des ESV Türkheim im Spiel gegen den ERC Regen jubeln. Das war jedoch zu wenig. Foto: Martin Mersberger

In den Schlussminuten verteidigte der ERC Regen diese Führung mit Mann und Maus. Selbst als die Celtics Michael Bernthaler für einen sechsten Feldspieler vom Eis nahmen, verzweifelten sie in den letzten Minuten an der Regener Defensive. Nach der Partie war die Enttäuschung bei den Celtics natürlich groß. Allerdings können die Türkheimer aufgrund ihrer gezeigten Leistung selbstbewusst am Samstag nach Regen fahren. Für diese Partie setzt der ESVT wieder einen Fanbus ein. Abfahrt ist am Freitag zwischen 15 und 15.30 Uhr am Sieben-Schwaben-Stadion. Der Bus fährt ab einer Anmeldung von mindestens 50 Personen, anmelden kann man sich bis Donnerstag unter der Telefonnummer 0173/2347279.