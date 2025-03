FC Bad Wörishofen richtet Hallenturniere aus

Wer am Faschingswochenende nichts mit „Helau“ und „Alaaf“ zu tun haben wollte, kam in der Dreifachturnhalle in Bad Wörishofen auf seine Kosten. Dort veranstaltete der FC Bad Wörishofen fünf Hallenturniere für den kleineren Fußball-Nachwuchs. 28 Mannschaften mit fast 300 Jugendspielern waren dabei am Start.

Am Ende war der FC Buchloe am erfolgreichsten, denn drei Turniere sahen diesen als Sieger. Außerdem gewann bei den E1-Junioren etwas überraschend die SG Kirchheim/ Eppishausen. Immerhin waren hier mit Mindelheim, Türkheim und dem FCW namhafte Vereine am Start. Schließlich konnte sich noch der SVO Germaringen beim F2-Turnier in die Siegerliste eintragen.

E1-Junioren Den Turniersieg bei den ältesten Kleinfeld-Teams, der E1, verdankte die SG Kirchheim/Eppishausen vor allem einer stabilen Abwehr, denn bei den vier Siegen und einem Unentschieden ging sie jeweils ohne Gegentor vom Platz und kam damit auf neun Tore bei 13 Punkten. Auf dem zweiten Platz folgte der FCW vor Türkheim, Hurlach /Obermeitingen, Mindelheim und dem FCW II, der kurzfristig einspringen musste, weil eine Mannschaft absagte.

Icon Vergrößern Das F1-Turnier sah den FC Buchloe vor dem FCW und dem SV Schlingen vorn. Foto: Helmut Bader Icon Schließen Schließen Das F1-Turnier sah den FC Buchloe vor dem FCW und dem SV Schlingen vorn. Foto: Helmut Bader

F1-Junioren Das F1-Turnier beherrschte der FC Buchloe, der ebenfalls ohne Gegentor blieb. Auch hier belegten die Gastgeber vom FCW den zweiten Platz. Im entscheidenden Spiel unterlagen diese dem FC Buchloe mit 0:3. Auf den weiteren Plätzen folgten der SV Schlingen, die SG Kirchheim/Eppishausen, der SV Salamander Türkheim und der FC 98 Auerbach/Stetten, der mit seiner Mädchen-Mannschaft antrat und trotz des sechsten Platzes mit einem Punkt stets gut mithielt.

E2-Junioren Ebenso den FC Buchloe als Sieger sah das E2-Turnier. Hier hielt der TSV Schwabmünchen zwar mit nur einem Punkt Rückstand gut mit, doch der FCB hatte schon früh das direkte Duell mit 1:0 für sich entschieden. Auf den weiteren Plätzen folgten der TSV Mindelheim, FC Bad Wörishofen, FC 98 Auerbach/Stetten und FC Bad Wörishofen III.

Icon Vergrößern Beim E1-Turnier siegte die SG Kirchheim/Eppishausen (Mitte) vor dem FC Bad Wörishofen (links) und dem SV Schlingen (rechts). Foto: Helmut Bader Icon Schließen Schließen Beim E1-Turnier siegte die SG Kirchheim/Eppishausen (Mitte) vor dem FC Bad Wörishofen (links) und dem SV Schlingen (rechts). Foto: Helmut Bader

F2-Junioren Bei den F2 -Junioren landete die FT Jahn Landsburg punktgleich hinter dem SVO Germaringen auf Rang zwei. Da auch der direkte Vergleich 1:1 endete, gab das deutlich bessere Torverhältnis den Ausschlag. Mindelheim und Wörishofen belegten die weiteren Plätze vor Schlingen und dem FCW III.

G-Junioren Wie immer brachte das Turnier der G-Junioren besonders viel Spaß und viele Besucher. Zwar versammelten sich meist alle zehn Feldspieler um den Ball, doch zeigte der FC Buchloe schon die beste Spielkultur und den größten Tordrang. Mit zwölf Treffern und drei Siegen siegten die Schützlinge von Fabian Wörle, einem ehemaligen FCW-Spieler, vor den Gastgebern, dem SV Schlingen und dem FCW II.

Icon Vergrößern Stolz nahm Jonas Berger einen Ball für den schnellsten Schuss bei den G-Junioren mit 48 km/h aus den Händen von Björn Dammann (2. Jugendleiter), Bürgermeister Stefan Welzel und Jugendleiter Thomas Lussi (hinten von links) in Empfang. Foto: Helmut Bader Icon Schließen Schließen Stolz nahm Jonas Berger einen Ball für den schnellsten Schuss bei den G-Junioren mit 48 km/h aus den Händen von Björn Dammann (2. Jugendleiter), Bürgermeister Stefan Welzel und Jugendleiter Thomas Lussi (hinten von links) in Empfang. Foto: Helmut Bader

Besondere Akzente setzte beim Turnier zusätzlich die Torschuss-Geschwindigkeits-Messung. In jeder Turnierklasse wurde dabei der schärfste Schuss gemessen und der Schütze mit einem Ball belohnt. Immerhin auf stolze 75 km/h brachte es bei den E1-Junioren Jóvan Velkowski vom FC Bad Wörishofen und auch die 48 km/h bei den G-Junioren von Jonas Berger, dem Torhüter aus Buchloe, waren ein tolles Ergebnis.

Die Jugendleitung des FCW mit Thomas Lussi und Björn Dammann an der Spitze hatte mit ihrem großen Team die Turniere wieder bestens organisiert, wovon sich auch Bürgermeister Stefan Welzel und FCW-Vorstand Robert Metz bei ihren Besuchen überzeugten.