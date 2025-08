Blitz-Start für den FC Bad Wörishofen

Ein alles andere als alltägliches Spiel war die Partie des FC Bad Wörishofen beim TSV Babenhausen am Freitagabend in der Bezirksliga Schwaben-Süd: Gerade einmal sechs Minuten waren gespielt, da schickte Schiedsrichter Moritz Osterried die beiden Teams schon wieder in die Kabinen. Aus dem heftigen Regenschauer vom Anpfiff hatte sich ein heftiges Gewitter mit ordentlich Blitz und Donner entwickelt, das Risiko war dem Referee dann doch zu groß.

