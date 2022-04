Der TTSC Warmisried sichert den Klassenerhalt

Ein Überraschend starker Saisonendspurt sorgt für das Happy End für die Warmisrieder Tischtennisspieler.

Im Spiel der Herren Verbandsliga Südwest traf der SC Siegertshofen im Duell der direkten Abstiegskandidaten auf den TTSC Warmisried. Die Gäste entführten bei ihrem 9:5-Erfolg dabei die Punkte. Mit diesem Sieg sicherten sich die Unterallgäuer den direkten Klassenerhalt, dank ihres überraschend starken Saisonendspurts mit zwei Siegen und einem Unentschieden aus den letzten drei Spielen. Für das Heimteam um die Mindelheimer Thomas Handloser und Chousein Amet heißt es weiterhin zittern im Kampf um den Ligenverbleib.

Zunächst standen die Doppel auf dem Programm. Beim 3:1-Sieg gegen Mayer / Fackler kamen Vogler / Ogir nur im ersten Satz in die Bredouille. Erwartungsgemäß setzte sich hier der größere Bruder, Markus Vogler, im Duell mit seiner Schwester, Marion Fackler, durch. Der Zwischenstand nach den Doppeln lautete derweil 1:2. Weiter ging es nun mit den Einzeln. Mit 3:1 hatte Markus Vogler im Duell gegen Thomas Brenner die Nase vorn. Auf verlorenem Posten stand Georg Vill jun. in den ersten beiden Sätzen zunächst gegen Nico Holzheu, kämpfte sich dann jedoch erfolgreich zurück und trug sich mit einem 3:2-Sieg in die Siegerliste ein.

Mindelheimer Tischtennisspieler verliert Einzel

Anschließend ging das an diesem Tage entscheidende mittlere Paarkreuz bei einem Spielstand von 3:2 an den Tisch. Trotz des Gewinns der ersten beiden Sätze verlor der Mindelheimer Thomas Handloser sein Einzel gegen Thorsten Albrecht. Florian Mayer gewann im Anschluss gegen den Altmeister Edwin Ogir.

Im Anschluss stand sich das hintere Paarkreuz bei 3:4 gegenüber. Marion Fackler gewann gegen Wilhelm Längst in vier Sätzen. Mit einem Sieg im Entscheidungssatz ging die Partie am Nachbartisch zu Ende. Chousein Amet gewann gegen Christian Schindler mit 3:2 und brachte die Heimmannschaft durch das 4:5 wieder auf Tuchfühlung. Nun gingen die Spitzenspieler des SC Siegertshofen und TTSC Warmisried in die Box. Nico Holzheu fertigte den gebürtigen Warmisrieder Markus Vogler mit 3:1 ab.

Warmisrieder sichern den Klassenerhalt

Georg Vill wehrte eine Satzführung von Thomas Brenner ab und fuhr mit seinem zweiten Einzelsieg an diesem Tag den fünften Punkt für die Heimmannschaft ein. Einen Zähler für die Gäste musste Thomas Handloser wenig später bei der 1:3-Niederlage gegen Florian Mayer hinnehmen. Die Spielstandsanzeige vor dem Spiel der beiden Vierer zeigte 5:7.

Bei der Vier-Satz-Niederlage gegen Thorsten Albrecht hatte Edwin Ogir nur im ersten Satz eine Chance. Christian Schindler war es anschließend vorbehalten, den umjubelten 9:5-Auswärtssieg des TTSC zu besiegeln und somit den direkten Klassenerhalt der Warmisrieder zu sichern. (ttsc)