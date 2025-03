Frauenteam des TTSC Warmisried ist auf Erfolgskurs

Sie haben den Durchmarsch vor Augen: Die Tischtennisspielerinnen des TTSC Warmisried stehen als Aufsteiger in der Verbandsliga bereits sicher in der Aufstiegsrelegation. Für die TTSC-Herren war das Wochenende weit weniger erfolgreich. Licht und Schatten gab es auch bei den Mannschaften der TTF Bad Wörishofen.

Verbandsliga, Frauen Mit zwei Siegen haben sich die Damen des TTSC Warmisried die Aufstiegsrelegation gesichert. Gegen Schlusslicht Murnau gelang ein 10:0-Heimsieg. Tags darauf rundeten die Damen in Dösingen mit dem 8:2-Sieg ein perfektes Wochenende ab. Das Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht TSV Murnau war eine einseitige Partie. Anna Schindele, Carmen Mayer, Barbara Lutz und Annalena Richter gewannen alle Spiele und sicherten sich den Heimsieg. Beim Nachbarschaftsduell gegen die SG Dösingen pausierte Barbara Lutz, für sie sprang Lilly Schindele ein. Auch hier mussten die Damen nur eine Doppel- und eine Einzelpaarung abgeben. Vor dem abschließenden Saisonspiel gegen den verlustpunktfreien TTC Langweid ist die Aufstiegsrelegation für die Unterallgäuerinnen bereits sicher.

Verbandsliga, Männer Schlechter lief es für die Herren des TTSC Warmisried. Sie mussten beim Tabellenführer TSV Gräfelfing III antreten. Gleich zu Beginn zogen die Hausherren davon und zeigten den Unterallgäuern, wer Chef an der Platte ist. Bereits beide Doppel wurden relativ klar verloren. Im Einzel konnten Nico Holzheu und Thomas Brenner zwar gut mithalten, aber am Ende verlor das Spitzenpaarkreuz beide Paarungen. Auch Christian Schindler hatte gegen Maxim Haag nichts entgegenzusetzen. Beim Zwischenstand von 5:0 für die Hausherren holte Florian Mayer im Duell gegen seinen Angstgegner Florian Meindl den ersten Punkt für die Warmisrieder. Die Hausherren waren davon jedoch unbeeindruckt und legten mit drei Siegen nach. Christian Schindler siegte im letzten Tagesduell gegen Meindl und holte damit den zweiten Punkt bei der 2:8-Niederlage. Für Warmisried steht bereits kommende Woche das nächste schwere Auswärtsspiel bei der SpVgg Thalkirchen an. Im Tabellenkeller wird es dabei zum Saisonende hin immer enger und spannender, und das Warmisrieder Team steckt mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. (ttsc)

Bezirksoberliga, Männer In einem packenden Derby der Herren-Bezirksoberliga Schwaben-Süd setzten sich die TTF Bad Wörishofen knapp mit 6:4 gegen die SG Dösingen durch und können im Kampf gegen den Abstieg durchatmen. Bereits die Doppel versprachen eine spannende Partie: Daniel Müller und Lukas Wolf lieferten sich mit Andreas Kees und David Höckele ein hart umkämpftes Duell, das erst im fünften Satz mit 12:10 zugunsten der Gastgeber entschieden wurde. Zuvor waren bereits zwei weitere Sätze in der Verlängerung entschieden worden. Im zweiten Doppel behielten Xaver Eschenlohr und Horst Müller ihre Nerven und sicherten sich nach zwischenzeitlichem Ausgleich zum 1:1 zwei weitere Sätze und brachten die Gastgeber früh mit 2:0 in Führung.

In den Einzeln ging es ausgeglichen weiter. Nach vier engen Sätzen behielt Daniel Müller gegen Alexander Pachinger mit 3:1 die Oberhand und hielt die zwei Punkte Führung aufrecht, nachdem Xaver Eschenlohr im ersten Einzel eine klare 0:3-Niederlage hinnehmen musste. Im hinteren Paarkreuz konnten diesmal die Gäste überzeugen und sicherten sich hier in der ersten Runde beide umkämpften Spiele. Dabei verlor Horst Müller sein erstes Spiel der Rückrunde denkbar knapp mit 3:2 gegen David Höckele. Die Entscheidung fiel in den letzten vier Einzelpartien. Eschenlohr revanchierte sich für seine erste Niederlage mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Pachinger. Daniel Müller setzte sich in einer weiteren knappen Begegnung gegen Kees mit 3:1 durch und sicherte das vorzeitige Unentschieden ab. Dieses konnte Horst Müller mit einem 3:1-Sieg noch in einen Gesamtsieg verwandeln. Die Niederlage von Lukas Wolf spielte somit keine Rolle mehr. Dank dieses 6:4-Sieges liegen die TTF Bad Wörishofen nun sechs Punkte vor den Abstiegsrängen.

Bezirksliga, Männer Im Abstiegskampf der Bezirksliga 2 Ost mussten die TTF Bad Wörishofen II beim FSV Großaitingen antreten. Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß und konnten beide Eingangsdoppel für sich entscheiden. Sowohl Karl Deeg/Leon Wagner, als auch Alois Beierl/Rudi Grund waren bei ihren Niederlagen chancenlos. Der nicht in Bestform spielende Alois Beierl unterlag dem gegnerischen Spitzenspieler deutlich. Besser machten es anschließend Karl Deeg, Rudi Grund und der toll aufspielende Leon Wagner, die mit ihren Einzelsiegen zum 3:3 ausgleichen konnten. Dann aber nutzte Karl Deeg im Spitzenspiel seine Chancen nicht und unterlag mit 1:3. Eine weitere 0:3-Niederlage kassierte Alois Beierl. Rudi Grund gewann auch sein zweites Einzel. Nachdem Leon Wagner sein zweites Spiel nicht gewinnen konnte, war die 4:6-Niederlage besiegelt. Mit 9:19 Punkten belegen die TTTF II den letzten Tabellenplatz und sind akut abstiegsgefährdet. (ttf)