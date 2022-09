Der FC Loppenhausen feiert seinen ersten Saisonsieg

Kaum, dass ihr Trainer aus dem Urlaub wieder da ist, gewinnen die Loppenhauserinnen ihr erstes Saisonspiel.

Eine echte Punktlandung gelang Loppenhausens Trainer Alexander Ernst: Eben erst nach seinem Urlaub gelandet, kam er direkt vom Flughafen zum Auswärtsspiel der Fußballerinnen des FC Loppenhausen nach Mönstetten. Dort gab es von seinem Team zur Rückkehr drei Punkte.

Der SC Mönstetten hatte zwar zunächst mehr vom Spiel, konnte aber kein Kapital daraus schlagen. Die besseren Chancen besaß der FC Loppenhausen und ging durch Sarah Höbel nach einer Viertelstunde in Führung. Die Begegnung blieb attraktiv, es ging munter hin und her. Da die Gäste es aber verpassten nachzulegen, genügte Mönstetten ein Konter, um durch Ramona Bamberger zum 1:1 auszugleichen. Mit diesem Unentschieden ging es in die Halbzeitpause.

Doppelschlag bringt den FCL auf die Siegerstraße

Nach dem Seitenwechsel kam der SC Mönstetten zunächst besser aus der Kabine, doch diesmal drehte Loppenhausen den Spieß um. Einen Konter nutzte Lisa Nusser und brachte ihre Mannschaft erneut in Führung. Mönstetten drückte weiter, doch FCL-Keeperin Janine Huber vereitelte zweimal den Gegentreffer. Mit einem Doppelschlag sorgte Loppenhausen nach einer guten Stunde für die Vorentscheidung. Nusser und Höbel erhöhten auf 4:1.

Die Gastgeberinnen setzten nun auf volle Offensive, wodurch sich viele Räume für Loppenhausen ergaben. Vergab Jana Büchele selbst zunächst noch völlig freistehend vor dem Tor, leistete sie nur wenige Minuten später die schöne Vorarbeit für Nusser, die mit ihrem dritten Treffer an diesem Tage zum 5:1-Endstand traf. (jup)

FC Loppenhausen Huber, Mayr, Matzka, Seitz, Büchele J., Nusser, Büchele L. (46.Dirnagel), Höbel, Lutzenberger (64. Schwegle), Bucher (46. Rampp), Prestele

Tore 0:1 Sarah Höbel (14.), 1:1 Ramona Bamberger (38.), 1:2, 1:3 Lisa Nusser (55., 62.), 1:4 Sarah Höbel (64.), 1:5 Lisa Nusser (76.) Schiedsrichter Moritz Osteried Zuschauer 50