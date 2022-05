Der FC Loppenhausen stolpert erneut über das Schlusslicht

Wie schon in der Hinrunde gelingt dem FC Loppenhausen gegen den FSV Wehringen kein Sieg. Am Sonntag geht es für die Unterallgäuerinnen nach Augsburg.

Mit dem Tabellenletzten in der Bezirksoberliga haben die Fußballerinnen des FC Loppenhausen in dieser Spielzeit so ihre Probleme: Wurde schon das Hinspiel gegen den FSV Wehringen mit 0:1 verloren (was im Übrigen den einzigen Sieg der Wehringerinnen in dieser Saison darstellt), so liefen die Loppenhauserinnen auch im Rückspiel lange einem Rückstand hinterher.

Die lange Spielpause wegen diverser Spielausfällen und -verlegungen war dem FC Loppenhausen ebenso anzumerken, wie die veränderte Aufstellung. Gerade einmal zwei reaktivierte Spielerinnen nahmen auf der Auswechselbank Platz. Zudem waren die Loppenhauserinnen offensichtlich überrascht vom mutigen Auftreten des Tabellenletzten. Während bei der Heimelf nicht viel zusammenlief, presste Wehringen aggressiv und kam durch einen Kopfballtreffer nach einem Eckstoß sogar zur Führung.

Nach einer halben Stunde führt Wehringen mit 2:0

Diese bauten die Gäste nach einer guten halben Stunde per Handelfmeter sogar auf 2:0 aus. Es deutete vieles auf den zweiten Saisonsieg des FSV Wehringen hin. Und hätte der FC Loppenhausen in Sarah Höbel nicht eine Torgarantie auf zwei Beinen, dann wäre es wohl auch so zu kommen. So aber konnte sich der FCL auf Höbel und ihre Vollstreckerqualitäten verlassen: Noch vor der Pause verkürzte sie auf 1:2.

Im zweiten Durchgang steigerte sich der FC Loppenhausen, wenngleich die Partie weiter geprägt war von viel Kampf und wenig fußballerischer Klasse. Durch einen Foulelfmeter gelang Höbel nach einer guten Stunde der Ausgleich zum 2:2, der zugleich der Endstand bedeutete. Denn auch in der Schlussphase blieb das Niveau überschaubar, viele Unterbrechungen prägten die restliche Spielzeit.

Im Hinspiel gelang Loppenhausen gegen Augsburg ein Remis

Am kommenden Sonntag gastiert der FC Loppenhausen um 11 Uhr beim TSV Schwaben Augsburg. Im Hinspiel rang der FCL dem damaligen Tabellenführer ein Unentschieden ab – ein Resultat, das man auch diesmal gerne mitnehmen würde. Denn erneut müssen die Unterallgäuerinnen auf einige Stammspielerinnen verzichten. Allerdings haben auch die Augsburgerinnen, die in der Hinrunde noch ungeschlagen waren, mittlerweile einige Federn lassen müssen. Sollte gegen Loppenhausen nicht gewonnen werden, dürften sie sich wohl aus dem Aufstiegsrennen verabschieden. (jup)

FC Loppenhausen Landsperger, Dirnagel (46. Horber), Mayr, Matzka, Seitz (70. Dirnagel), Büchele J., Nusser, Büchele L. (80. Seitz), Höbel, Lutzenberger, Schwegle

Tore 0:1 Laura Hasubick (23.), 0:2 Julia Stölzle (33./HE), 1:2 Sarah Höbel (38.), 2:2 Sarah Höbel (66./FE)

Zuschauer 30

Schiedsrichter Ulas Kurt