Der FC Loppenhausen vergibt zu viele Chancen

Plus Der FC Loppenhausen erlebt in der Bezirksoberliga einen bitteren Auftakt nach der Winterpause. Dabei hält die Mannschaft gegen den favorisierten SC Biberbach gut mit.

Es gab schon bessere Zeiten bei den Fußballerinnen des FC Loppenhausen. Weniger aus sportlicher Sicht – immerhin stellt der FCL immer noch das höchstklassige Team der Region. Eher schon, was das Drumherum angeht. Denn aktuell muss Kapitänin und Abteilungsleiterin Laura Matzka auch noch den Job des Trainers übernehmen.