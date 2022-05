Der FC Loppenhausen verteilt zu viele Geschenke

Der FC Loppenhausen verliert das Bezirksoberliga-Derby gegen den SV Wattenweiler völlig unnötig.

Wer vorne nichts trifft und hinten Geschenke verteilt, verliert ein Fußballspiel zumeist. Das konnten am Wochenende auch die Fußballerinnen des FC Loppenhausen unterschreiben. Im Derby gegen den SV Wattenweiler verlor der FCL mit 0:3.

Zu Beginn arbeiteten beide Defensivreihen gut, sodass sich das meiste Spielgeschehen in der neutralen Zone abspielte. Torraumszenen waren Mangelware und so fiel der erste Treffer der Partie aus der Distanz: Ronja Schnitzler traf unbedrängt unter die Latte. Der FC Loppenhausen tat sich weiterhin schwer, gegen das ungewohnte Wattenweiler System mit Libero zu Torchancen zu kommen. So führte ein Missverständnis zum nächsten Gästetor, als Katharina Lutzenberger und Hannah Binder sich gegenseitig aufeinander verließen. Alina Weiß bedankte sich mit dem 2:0. Wattenweilers Torfrau Julia Weithmann war bei den wenigen Abschlüssen von Loppenhausen immer wieder zur Stelle.

Ein unnötiger Eckball bringt Wattenweiler das dritte Tor

Nach Wiederanpfiff hatte das Matzka-Team das Spiel im Griff, verteilte allerdings erneut ein Gastgeschenk. Julia Prestele verursachte einen unnötigen Eckball, den Schnitzler zum 3:0 für Wattenweiler nutzte. Es war noch eine halbe Stunde zu spielen, Loppenhausen gab sich nicht auf. Doch als Miriam Büchele und Emily Bucher selbst sich die nun bietenden hundertprozentigen Chancen vergaben, war klar, dass der Derbysieger SV Wattenweiler heißen wird. (jup)

Enttäuscht verlassen die Spielerinnen des FC Loppenhausen das Spielfeld. Foto: Julia Prestele





FC Loppenhausen Brandl, Mayr, Matzka (66. Rampp), Seitz, Büchele J. (52. Büchele M.), Nusser, Prestele, Höbel, Lutzenberger, Binder (52. Dirnagel), Schwegle (66. Bucher)

Tore 0:1 Ronja Schnitzler (20.), 0:2 Alina Weiß (32.), 0:3 Ronja Schnitzler (58.)

Schiedsrichter Bernhard Maurer

Zuschauer 50