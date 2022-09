Frauenfußball

21:00 Uhr

Der TSV Kammlach ist bereit für die nächste Stufe

Trainer Norbert Frey stellt die Mannschaft des TSV Kammlach auf die neue Kreisliga-Saison ein. Als Aufsteiger geht die erst 2021 gegründete Mannschaft in die neue Spielzeit.

Plus Gleich im ersten Jahr ihres Bestehens steigt die Frauenfußballmannschaft des TSV Kammlach in die Kreisliga auf. Die startet nun am Wochenende – mit einem ungewöhnlichen Modus.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Wenn am heutigen Samstag (17.30 Uhr) die Frauenfußball-Mannschaft des TSV Kammlach bei der SG Thalkirchdorf antritt, dann geht es um die ersten Punkte in der Kreisliga. An und für sich nichts besonderes, wäre da nicht der Werdegang der Kammlacherinnen. Ihnen gelang nämlich das Kunststück, gleich im ersten Jahr ihrer Gründung aufzusteigen.

