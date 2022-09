Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen empfangen den Landesligaabsteiger

Plus Das Spiel der Woche befasst sich diesmal mit einer Partie aus der Frauenfußball-Bezirksoberliga: Der FC Loppenhausen trifft auf die SpVgg Kaufbeuren.

Von einem ordentlichen Saisonauftakt spricht man bislang in Loppenhausen, schließlich ist das Frauenfußball-Team des FCL in der Bezirksoberliga nach drei Spieltagen noch immer ungeschlagen.