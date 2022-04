Die perfekte Woche für den FC Loppenhausen

Der FC Loppenhausen gewinnt auch das Nachholspiel gegen Burgau. Damit feiert der FCL den dritten Sieg in Serie.

Eine sportlich bessere Woche rund um Ostern hätten sich die Fußballerinnen des FC Loppenhausen kaum wünschen können: Drei Spiele, drei Siege lautete die Bilanz. Nachdem zuvor schon der TSV Ottobeuren (3:1) und der SV Wörnitzstein-Berg (7:1) bezwungen wurden, musste sich nun auch der TSV Burgau im Nachholspiel dem Loppenhauser Aufwind geschlagen geben.

Von Beginn an übernahm der FC Loppenhausen die Spielkontrolle gegen tiefstehende Burgauerinnen. Viel Ertrag brachte der Ballbesitz zunächst jedoch nicht. Erst nach 20 Minuten gelang die verdiente Führung, als sich Katharina Lutzenberger ein Herz fasste und per Distanzschuss zum 1:0 traf. Loppenhausen verpasste es jedoch mehrfach, den zweiten Treffer nachzulegen. So genügte den destruktiven Gästen ein einziger Angriff, um vor der Halbzeit zum 1:1 auszugleichen.

Siegtreffer fällt in der 77. Minute

Nach dem Seitenwechsel hatte Loppenhausen zwar weiterhin die bessere Spielanlage, ließ jedoch Tempo vermissen und hatte Glück, als Torhüterin Anna Landsperger nach einem eigenen Patzer den Ball gerade noch von der Linie kratzen konnte. Viele Unterbrechungen verhinderte den Spielfluss, doch der Glaube an den Sieg war weiter da. Eine schnelle direkte Kombination führte dann eine Viertelstunde vor dem Ende zum 2:1 durch Jana Büchele. Burgau setzte in der Schlussphase auf Offensive, das FCL-Team verteidigte geschickt und musste nur noch bei einem Lattentreffer zittern, bis der dritte Sieg in Folge perfekt war. (jup)

FC Loppenhausen Landsperger, Mayr, Matzka, Seitz, Büchele J., Nusser (85. Binder), Prestele, Höbel, Lutzenberger, Zaunberger (52. Büchele M.), Rampp (39. Büchele L.)

Tore 1:0 Katharina Lutzenberger (21.), 1:1 Lea-Marie Schwab (38.), 2:1 Jana Büchele (77.) Schiedsrichter Bernhard Maurer Zuschauer 50

