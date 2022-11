FC Loppenhausen agiert im Stile eines Topteams

Starke Abwehr, eiskalte Stürmerin: Fußballerinnen schlagen den Spitzenreiter.

Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen verabschieden sich mit einem 2:0-Heimsieg gegen den Tabellenführer in die Winterpause.

Ersatzgeschwächt überließ Loppenhausen den Gästen aus Biberbach das Spielgeschehen und konzentrierte sich auf die Defensive. Die Gäste wussten mit dem vielen Ballbesitz nicht viel anzufangen und so gehörte die erste gute Möglichkeit der Partie dem FCL: Jana Büchele schoss jedoch die SC-Torfrau an. Auf der Gegenseite musste Torhüterin Janine Huber ihr ganzes Können aufzeigen, um einen Kopfball noch von der Linie zu kratzen. So ging es torlos in die Halbzeit.

Zwei Standardsituationen sorgen für den Loppenhauser Erfolg

Im zweiten Spielabschnitt agierte Loppenhausen mutiger, trotzdem mussten die 150 Zuschauer lange auf das erste Tor warten. Dann aber stoppte eine Gästespielerin eine Flanke von Sarah Höbel mit der Hand im Strafraum, den fälligen Strafstoß verwandelte die Stürmerin selbst zur 1:0-Führung. Biberbach rannte nun an – Loppenhausen sorgte für die Entscheidung: Sarah Höbel köpfte eine Ecke von Laura Matzka zum 2:0-Endstand ein. (jup)

FC Loppenhausen Huber, Dirnagel, Mayr, Matzka, Seitz, Büchele J., Nusser, Büchele L., Höbel, Lutzenberger, Herzog

Tore 1:0, 2:0 Sarah Höbel (73./HE, 83.)

Lesen Sie dazu auch

Schiedsrichter Burhan Secgin

Zuschauer 150