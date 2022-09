FC Loppenhausen feiert Heimsieg dank Ausnahmestürmerin

Plus Dass Sarah Höbel eine treffsichere Stürmerin ist, weiß man in der Frauenfußball-Bezirksoberliga. Trotzdem kann sie ihr Team zum Sieg gegen Kaufbeuren führen.

Es war ein „Spiel der Woche“, wie man es sich besser kaum ausdenken könnte: Neun Tore, Spannung bis zum Schluss – und am Ende noch ein Sieg für den vermeintlichen Außenseiter: Beim Spiel der Frauenfußball-Bezirksoberliga zwischen dem FC Loppenhausen und dem Landesliga-Absteiger SpVgg Kaufbeuren kamen die Fans auf ihre Kosten.