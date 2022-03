FC Loppenhausen muss sich dem Spitzenreiter beugen

Plus In Anhausen gibt sich der FC Loppenhausen zwar lange nicht geschlagen. Doch selbst drei Tore von Stürmerin Sarah Höbel reichen nicht.

Die Rollen waren vor dem Spiel klar verteilt: hier der souveräne Tabellenführer der Frauenfußball-Bezirksoberliga, der SSV Anhausen, dort der abstiegsbedrohte Tabellenneunte aus Loppenhausen. Das Spiel war jedoch deutlich ausgeglichener, als die Voraussetzungen vermuten ließen.