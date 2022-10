FC Loppenhausen schießt sich an die Tabellenspitze

Die Loppenhauser Fußballerinnen gewinnen ungefährdet gegen Buchenberg/Kempten. Beim Führungstreffer muss der Gegner aber mithelfen.

Sie wurden ihrer Favoritenrolle gerecht: Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen gewannen das Auswärtsspiel bei starken und gleichwohl unbekannten Aufsteiger SG Buchenberg/Kempten deutlich. Der Lohn ist Tabellenplatz eins in der Bezirksoberliga.

Ein munteres Hin und Her sahen die Zuschauer von Beginn an – und nach einer Viertelstunde die in der Entstehung glückliche Führung für Loppenhausen: Einen von Sarah Höbel scharf getretenen Eckball lenkte TSV-Torhüterin Lugiana Zweng ins eigene Tor. Loppenhausen baute den Vorsprung aus: Sarah Höbel traf nun ohne gegnerische Hilfe doppelt zum 3:0.

Der Aufsteiger spielt "englisch"

Der Aufsteiger, der hauptsächlich mit langen Bällen auf die agile Jennifer Keck agierte, konnte sich kaum nennenswerte Aktionen erspielen. Dennoch musste FCL-Keeperin Janine Huber bei einem Eckstoß ihr ganzes Können aufbieten, um den mit einer Faust noch von der Linie zu kratzen.

Buchenberg drückte nach dem Seitenwechsel auf den Anschlusstreffer und wurde belohnt: Eine Freistoßflanke sprang Claudia Suntheim ans Knie und von da unhaltbar ins Netz. Doch Loppenhausen ließ sich nicht beirren, hatte weiterhin die bessere Spielanlage und stellte den Drei-Tore-Vorsprung durch Höbel wieder her.

Hier steht es schwarz auf weiß: Der FC Loppenhausen gewann in Buchenberg mit 6:2. Foto: Julia Prestele

Erneut verkürzte Suntheim per Abstauber, als Janine Huber eine Hereingabe aus den Fingern glitt. Doch Loppenhausen ließ Buchenberg nicht mehr zurück ins Spiel kommen und schraubte das Ergebnis durch Höbel und Lisa Nusser noch auf 6:2 in die Höhe. (jup)

Lesen Sie dazu auch

FC Loppenhausen Huber, Mayr, Matzka, Seitz, Büchele M., Nusser, Höbel, Lutzenberger (67. Bucher), Büchele M., Schwegle (72. Herzog), Prestele

Tore 0:1 Lugiana Zweng (15./ET), 0:2, 0:3 Sarah Höbel (28., 35.), 1:3 Claudia Suntheim (55.), 1:4 Sarah Höbel (69.), 2:4 Claudia Suntheim (70.), 2:5 Sarah Höbel (84.), 2:6 Lisa Nusser (88.) Schiedsrichter Elmar Rimmel Zuschauer 45